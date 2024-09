Trẻ háo hức 'du hành cùng sách tới mặt trăng' nhân dịp trung thu

Bên cạnh những trò chơi, tiết mục giải trí cho trẻ nhân dịp trung thu, các trường mầm non còn có những hoạt động giáo dục lồng ghép. Trung thu năm nay, Trường mầm non Nguyễn Du (Hà Tĩnh) cho trẻ cùng nhau làm những món quà nhỏ gửi đến đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trường mầm non Quả Chanh Vàng (TP.HCM) tổ chức các hoạt động tìm hiểu vì sao có ngày tết trung thu, tìm hiểu ẩm thực ngày tết trung thu, vận động theo nhạc chủ đề "Trăng tròn tròn".