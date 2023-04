Trẻ mầm non học tiếng Anh: Đừng áp lực 'con nhà người ta'

95% các trường mầm non tại TP.HCM cho trẻ làm quen tiếng Anh

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết tại TP.HCM, 95% các trường mầm non cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Cụ thể có 1.240 trường trên tổng số 1.305 trường mầm non tổ chức chương trình này (gồm 423 trường công lập và 817 trường ngoài công lập). Các trường được trang bị máy tính bảng, phần mềm, học liệu để hỗ trợ trẻ.

Các nhóm lớp độc lập (quy mô dưới 70 trẻ) còn thiếu điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động giúp trẻ làm quen với tiếng Anh. Sắp tới Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục hỗ trợ, định hướng cho các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, giúp các nhóm lớp triển khai hoạt động này.