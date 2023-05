Trẻ mầm non trải nghiệm STEAM như thế nào?

Trẻ mầm non trải nghiệm tại trạm kỹ năng STEAM BÍCH THANH

Để nâng cao chất lượng giáo dục các trường mầm non, Phòng GD-ĐT quận 3, TP.HCM đã triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác nguồn tài nguyên học liệu số, thư viện số trong tổ chức hoạt động giáo dục và ứng dụng STEAM vào hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

STEAM là phương pháp giáo dục liên ngành hiện đại hướng đến việc trang bị những kiến thức, kỹ năng từ 5 bộ môn: Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật), Art (nghệ thuật) và Mathematics (toán học) cho người học.

Tại Trường Mầm non 6, phòng GD-ĐT quận 3 đã triển khai mô hình "Thư viện của bé" với hình thức xem - đọc sách (đọc sách truyền thống) kết hợp với thư viện số như nghe đọc sách, nghe đọc thơ, kể chuyện, bài hát, xem hình ảnh, video, hoạt cảnh, văn nghệ thiếu nhi… Trẻ sẽ được tùy chọn theo nhu cầu bằng cách thức đơn giản bấm chọn vào đường dẫn kho thư viện số của trường thông qua thiết bị công nghệ.

Góc toán học trong trường mầm non tại quận 3, TP.HCM BÍCH THANH

Bên cạnh đó, cùng với Trường Mầm non 6, Phòng GD-ĐT tận dụng tối đa không gian của những trường có phòng chức năng với diện tích vừa đủ, có sảnh chơi nhỏ như Trường mầm non Hoa Mai, Tuổi Thơ 7, Mầm non 3, Mầm non 8, thực hiện mô hình trạm kỹ năng STEAM để kích thích trẻ trải nghiệm, khám phá, sáng tạo.

Chẳng hạn tại Trường Mầm non 6, trẻ sẽ trải nghiệm, khám phá, sáng tạo STEAM trong không gian ngoài trời với các nội dung, đề tài gắn với môi trường thiên nhiên, nắng, gió; sự chuyển động của dòng nước tại góc chơi cát, nước; tìm hiểu phương thức hoạt động của đồ chơi gấp thú, gắp bóng…

Còn với không gian rộng, Trường Mầm non quận 3 đã tích hợp các góc chơi kỹ năng thực hành trải nghiệm sáng tạo STEAM như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán với cách bố trí hợp lý, thuận tiện cho trẻ dễ dàng thay đổi góc chơi, nội dung trải nghiệm, khám phá, học tập theo nhu cầu cá nhân.

Tùy điều kiện cơ sở vật chất, trường mầm non sáng tạo mô hình trải nghiệm STEAM cho trẻ BÍCH THANH

Chẳng hạn ở góc kỹ thuật, trẻ có thể lắp ghép tạo sản phẩm quạt cầm tay; góc công nghệ, trẻ trải nghiệm với các thiết bị robot Primo, Botzees được điều khiển vận hành bằng thẻ lệnh, app điều khiển; góc toán trẻ được học về số đếm, thêm bớt qua trải nghiệm bàn cân học toán, đưa vật về đúng chỗ bằng cách khéo léo tính toán vượt qua các vật cản, tìm hiểu về ngày và đêm, khám phá mặt trăng...

Ông Phạm Đăng Khoa, Trưởng phòng GD-ĐT quận 3, cho biết, trong việc phát triển chương trình, các trường đã khai thác tối đa các điều kiện cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện của đơn vị để tổ chức hiệu quả hoạt động trải nghiệm, sáng tạo STEAM. Hoạt động này hỗ trợ cho quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non ngày càng đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, trải nghiệm khám phá của trẻ lứa tuổi mầm non.