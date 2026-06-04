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Trên 50 tuổi đừng bỏ qua những bài tập này để tăng tuổi thọ
Video Sức khỏe

Trên 50 tuổi đừng bỏ qua những bài tập này để tăng tuổi thọ

Trang Châu - Bùi Oanh
04/06/2026 05:00 GMT+7

Nhiều người cho rằng chỉ cần tập luyện nặng hoặc dậy sớm mới có thể cải thiện sức khỏe, nhưng thực tế lại đơn giản hơn. Theo Prevention, các chuyên gia khẳng định các bài tập aerobic như đi bộ, đạp xe hay bơi lội chính là một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp tăng tuổi thọ, đặc biệt với người trên 50 tuổi.

Trong bối cảnh các bài tập tăng cơ ngày càng phổ biến, nhiều người lại vô tình bỏ qua vai trò của aerobic. Tuy nhiên, đây là dạng vận động giúp tim và phổi hoạt động hiệu quả hơn bằng cách duy trì nhịp tim tăng trong thời gian nhất định. Các chuyên gia cho biết việc duy trì aerobic thường xuyên có thể cải thiện sức bền, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Tiến sĩ Mark Kovacs - chuyên gia về tuổi thọ cho biết, hình thức vận động này giúp tăng độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, với người lớn tuổi, việc duy trì thói quen tập aerobic còn giúp hạn chế nguy cơ loãng xương và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trên 50 tuổi đừng bỏ qua những bài tập này để tăng tuổi thọ - Ảnh 1.

Trên 50 tuổi đừng bỏ qua những bài tập này để tăng tuổi thọ

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