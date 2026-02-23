Trên tay Galaxy S26 Ultra với cụm camera lồi trước giờ G

Mặc dù thời điểm công bố sản phẩm vẫn chưa diễn ra, những hình ảnh trên tay của mẫu cao cấp nhất, Galaxy S26 Ultra, đã xuất hiện sớm. Video được đăng tải bởi YouTuber Sahil Karoul, người đã may mắn sở hữu một chiếc Galaxy S26 Ultra trước thời điểm sản phẩm bán ra thị trường, được cho là vào tháng 3.

Galaxy S26 Ultra được đặt cạnh iPhone 17 Pro Max ẢNH: Sahil Karoul

Theo những hình ảnh được Karoul chia sẻ, Galaxy S26 Ultra có cụm camera được thiết kế lại ở phía trên, hộp bán lẻ cũng được cập nhật để phản ánh sự thay đổi. Chiếc điện thoại màu trắng mà Karoul sở hữu được mua từ một nhà bán lẻ tại Dubai (UAE), nơi đã có sẵn thiết bị này.

Karoul so sánh Galaxy S26 Ultra với một số điện thoại cao cấp khác, bao gồm iPhone 17 Pro Max, và nhận xét rằng cảm giác cầm nắm của thiết bị tương tự như Galaxy S25 Ultra, với kích thước và trọng lượng chỉ thay đổi một chút. Mặc dù các góc cạnh của máy được bo tròn hơn, sự khác biệt không quá rõ rệt.

Một trong những tính năng đáng chú ý của Galaxy S26 Ultra là chế độ "màn hình riêng tư". Khi chế độ này hoạt động, nếu người dùng nhìn từ một góc độ nhất định, màn hình sẽ tối đi khiến nội dung gần như vô hình đối với những người xung quanh. Đây là một tính năng thiết thực mang lại sự an tâm cho người dùng không muốn nội dung trên màn hình bị người khác nhìn thấy.

Thiết kế lỗi thời, Galaxy S26 Ultra vẫn 'khá bắt mắt'

Theo các poster quảng cáo bị rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ có cấu hình tương tự phiên bản tiền nhiệm, bao gồm cả thời lượng pin. Điểm nổi bật nhất trên sản phẩm chính là chip xử lý mới giúp điện thoại hoạt động nhanh hơn đáng kể. Vẫn chưa rõ Samsung có kế hoạch nâng cấp bộ tính năng Galaxy AI ra sao, ngoại trừ khả năng hỗ trợ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp hơn cho người dùng Galaxy S26 sắp tới.

Phần camera lồi được đưa trở lại mặt sau Galaxy S26 Ultra ẢNH: Sahil Karoul

Dù cụm camera lồi được đưa trở lại, Galaxy S26 Ultra vẫn giữ được vẻ hiện đại. Trước đó, nhiều người lo ngại thiết kế này sẽ khiến điện thoại trông lỗi thời, nhưng sau khi xem video thực tế, có thể thấy Samsung đã thành công trong việc tạo ra một sản phẩm cao cấp với ngoại hình hấp dẫn.

Vậy tại sao cụm camera lồi lại xuất hiện trở lại? Theo các báo cáo, Samsung đã quyết định thiết kế này để trang bị khẩu độ rộng hơn, cho phép nhiều ánh sáng hơn vào camera, từ đó cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Ngoài cụm camera lồi, Galaxy S26 Ultra tiếp tục xu hướng thiết kế bo tròn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Mặc dù một số người có thể thất vọng với việc loại bỏ các cạnh sắc nét, thiết kế mới vẫn giữ được bản sắc của dòng Galaxy.