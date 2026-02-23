Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trên tay Galaxy S26 Ultra với cụm camera lồi trước giờ G

Kiến Văn
Kiến Văn
23/02/2026 10:29 GMT+7

Dòng Galaxy S26 sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện Unpacked mà Samsung dự kiến tổ chức vào ngày 25.2 tới.

Mặc dù thời điểm công bố sản phẩm vẫn chưa diễn ra, những hình ảnh trên tay của mẫu cao cấp nhất, Galaxy S26 Ultra, đã xuất hiện sớm. Video được đăng tải bởi YouTuber Sahil Karoul, người đã may mắn sở hữu một chiếc Galaxy S26 Ultra trước thời điểm sản phẩm bán ra thị trường, được cho là vào tháng 3.

Trên tay Galaxy S26 Ultra với cụm camera lồi trước giờ G - Ảnh 1.

Galaxy S26 Ultra được đặt cạnh iPhone 17 Pro Max

ẢNH: Sahil Karoul

Theo những hình ảnh được Karoul chia sẻ, Galaxy S26 Ultra có cụm camera được thiết kế lại ở phía trên, hộp bán lẻ cũng được cập nhật để phản ánh sự thay đổi. Chiếc điện thoại màu trắng mà Karoul sở hữu được mua từ một nhà bán lẻ tại Dubai (UAE), nơi đã có sẵn thiết bị này.

Karoul so sánh Galaxy S26 Ultra với một số điện thoại cao cấp khác, bao gồm iPhone 17 Pro Max, và nhận xét rằng cảm giác cầm nắm của thiết bị tương tự như Galaxy S25 Ultra, với kích thước và trọng lượng chỉ thay đổi một chút. Mặc dù các góc cạnh của máy được bo tròn hơn, sự khác biệt không quá rõ rệt.

Một trong những tính năng đáng chú ý của Galaxy S26 Ultra là chế độ "màn hình riêng tư". Khi chế độ này hoạt động, nếu người dùng nhìn từ một góc độ nhất định, màn hình sẽ tối đi khiến nội dung gần như vô hình đối với những người xung quanh. Đây là một tính năng thiết thực mang lại sự an tâm cho người dùng không muốn nội dung trên màn hình bị người khác nhìn thấy.

Thiết kế lỗi thời, Galaxy S26 Ultra vẫn 'khá bắt mắt'

Theo các poster quảng cáo bị rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ có cấu hình tương tự phiên bản tiền nhiệm, bao gồm cả thời lượng pin. Điểm nổi bật nhất trên sản phẩm chính là chip xử lý mới giúp điện thoại hoạt động nhanh hơn đáng kể. Vẫn chưa rõ Samsung có kế hoạch nâng cấp bộ tính năng Galaxy AI ra sao, ngoại trừ khả năng hỗ trợ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp hơn cho người dùng Galaxy S26 sắp tới.

Trên tay Galaxy S26 Ultra với cụm camera lồi trước giờ G - Ảnh 2.

Phần camera lồi được đưa trở lại mặt sau Galaxy S26 Ultra

ẢNH: Sahil Karoul

Dù cụm camera lồi được đưa trở lại, Galaxy S26 Ultra vẫn giữ được vẻ hiện đại. Trước đó, nhiều người lo ngại thiết kế này sẽ khiến điện thoại trông lỗi thời, nhưng sau khi xem video thực tế, có thể thấy Samsung đã thành công trong việc tạo ra một sản phẩm cao cấp với ngoại hình hấp dẫn.

Vậy tại sao cụm camera lồi lại xuất hiện trở lại? Theo các báo cáo, Samsung đã quyết định thiết kế này để trang bị khẩu độ rộng hơn, cho phép nhiều ánh sáng hơn vào camera, từ đó cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Ngoài cụm camera lồi, Galaxy S26 Ultra tiếp tục xu hướng thiết kế bo tròn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Mặc dù một số người có thể thất vọng với việc loại bỏ các cạnh sắc nét, thiết kế mới vẫn giữ được bản sắc của dòng Galaxy.

Tin liên quan

Galaxy S26 Ultra lộ sức mạnh vượt trội so với iPhone 17 Pro Max

Galaxy S26 Ultra lộ sức mạnh vượt trội so với iPhone 17 Pro Max

Không phải tất cả các khu vực đều nhận được phiên bản Galaxy S26 Ultra sử dụng chip xử lý Qualcomm dẫn đến sự thất vọng cho người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy S26 Ultra camera Samsung Galaxy S26 Galaxy Unpacked
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận