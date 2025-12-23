Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, một người bị công an xử lý

Ngày 23.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành trên không gian mạng.

Dòng bình luận trêu đùa của nam thanh niên ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 19.12 diễn ra sự kiện khai trương chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, vào ngày 17.12, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Đường băng sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Sau đó, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, công an đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan và tiến hành làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên tên N.L.T thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích "trêu đùa cho vui", không có ý định thực hiện.

Lực lượng công an đã tuyên truyền, phân tích, làm rõ cho N.L.T hiểu rằng mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bình luận, chia sẻ, phát ngôn trên không gian mạng đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Long Thành đầu tiên vào sáng 19.12, chở theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành ẢNH: LÊ LÂM

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 19.12, 3 máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành.

Những ngày qua, các đơn vị đang ráo riết hoàn thiện các phần việc còn lại tại sân bay Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác vào nửa đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa, chia thành 3 giai đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 1 xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2026 (cơ bản hoàn thành trong năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026).