Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, một người bị công an xử lý

Lê Lâm
Lê Lâm
23/12/2025 12:19 GMT+7

Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành trên không gian mạng, 1 người bị lực lượng công an truy vết, xử lý.

Ngày 23.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành trên không gian mạng.

Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, nam thanh niên bị công an xử lý - Ảnh 1.

Dòng bình luận trêu đùa của nam thanh niên

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 19.12 diễn ra sự kiện khai trương chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, vào ngày 17.12, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, nam thanh niên bị công an xử lý - Ảnh 2.

Đường băng sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Sau đó, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, công an đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan và tiến hành làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên tên N.L.T thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích "trêu đùa cho vui", không có ý định thực hiện.

Lực lượng công an đã tuyên truyền, phân tích, làm rõ cho N.L.T hiểu rằng mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bình luận, chia sẻ, phát ngôn trên không gian mạng đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, nam thanh niên bị công an xử lý - Ảnh 3.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Long Thành đầu tiên vào sáng 19.12, chở theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành

ẢNH: LÊ LÂM

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 19.12, 3 máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Những ngày qua, các đơn vị đang ráo riết hoàn thiện các phần việc còn lại tại sân bay Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác vào nửa đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa, chia thành 3 giai đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 1 xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2026 (cơ bản hoàn thành trong năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026).

Tin liên quan

Sân bay Long Thành: Sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn 5 sao

Sân bay Long Thành: Sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn 5 sao

Sân bay Long Thành dự kiến được khai thác vào nửa đầu năm 2026. Sau khi hoàn thiện, sân bay Long Thành là một sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn 5 sao.

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Long Thành khủng bố trêu đùa khủng bố Công an tỉnh Đồng Nai khai trương chuyến bay đầu tiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận