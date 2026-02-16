Tri ân những người gác lại việc riêng để làm nhiệm vụ trong những ngày tết

Đoàn công tác còn có ông Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và các thành viên của Ban Công tác Đoàn (T.Ư Đoàn).

Đoàn công tác đã tới Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Phòng PK02, Công an TP.HCM và Bệnh viện Từ Dũ, gửi lời động viên, tri ân những lực lượng gác lại việc riêng để đảm bảo nhiệm vụ trong những ngày tết.

Gác lại thiệt thòi cá nhân để giữ bình yên cho người dân trong dịp tết

Tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Phòng PK02, Công an TP.HCM, đoàn công tác lắng nghe trung tá Biện Thanh Điền, Ủy viên BCH Đảng bộ phòng Cảnh sát cơ động, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Phòng PK02, Công an TP.HCM, báo cáo nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời chia sẻ về công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị.

Trung tá Điền cho biết lực lượng tại đây đa phần còn trẻ, luôn xung kích, năng động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhất là trong những ngày trực tết. Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên của đơn vị tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội, sự kiện lớn, phối hợp lực lượng chức năng triển khai nhiều chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm và được đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên đang trực tết.

Anh Triết cho biết trong không khí mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ, đoàn công tác trân trọng những nỗ lực của đơn vị, đồng thời bày tỏ tự hào khi thấy tuổi trẻ rèn luyện trong môi trường nghiêm túc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó để giữ gìn bình yên cho thành phố ẢNH: AN VY

"Trân trọng cảm ơn các đồng chí gác lại những thiệt thòi cá nhân để đảm bảo nhiệm vụ. Trong quá trình ấy, chúng ta thấy được những tấm gương của cảnh sát cơ động chiến đấu, đấu tranh với tội phạm…", anh Triết nói.

Theo anh Triết, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng trẻ trong đơn vị cần phải tiếp tục là hạt nhân trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng nếp sống kỷ cương, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân. Anh cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn và lực lượng công an để tạo điều kiện cho đoàn viên phát huy năng lực, có môi trường rèn luyện, trưởng thành.

Các chiến sĩ lặng lẽ gác lại việc riêng, thực hiện nhiệm vụ trong những ngày tết ẢNH: AN VY

Tại buổi thăm, anh Triết bày tỏ vui mừng khi đơn vị có nhiều đoàn viên ưu tú, sẵn sàng phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng. Anh cũng động viên các đoàn viên chưa là đảng viên tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, để trở thành đảng viên trong tương lai.

Bước sang năm 2026, anh Triết gợi mở khí thế thi đua, nhất là các hoạt động cao điểm dự kiến triển khai trong tháng 3, coi đây là dịp mở ra phong trào thi đua mới của tuổi trẻ, góp phần chào mừng các sự kiện lớn của tổ chức Đoàn và tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác đã gửi lì xì đầu năm cho các chiến sĩ ẢNH: AN VY

ẢNH: AN VY

Nhân dịp tết đến, xuân về, anh Triết gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, chiến sĩ đang trực tại đơn vị, chúc sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục đóng góp cho sự bình yên của thành phố và sự an vui của người dân trong những ngày đầu năm.

Sau phần gặp gỡ, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, lì xì đầu năm và tham quan không gian truyền thống của đơn vị.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Phòng PK02, Công an TP.HCM ẢNH: AN VY

Những câu chuyện nghề nơi "ranh giới sự sống" truyền cảm hứng cho người trẻ

Tiếp đó, đoàn công tác đến Bệnh viện Từ Dũ, thăm và chúc tết đội ngũ y, bác sĩ trẻ đang trực thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, bác sĩ CKII Trần Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đã chia sẻ về hành trình một năm đã qua của tập thể bệnh viện, nhấn mạnh những nỗ lực chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: AN VY

Nhắc lại một số dấu ấn nổi bật, bác sĩ Hải đề cập những ca can thiệp chuyên sâu, trong đó có trường hợp can thiệp tim bào thai. Theo bác sĩ, y khoa không tạo ra niềm vui theo cách ồn ào, mà là hành trình bền bỉ cứu từng cá thể, mỗi thành công là một hạnh phúc gắn với một gia đình.

"Trong khi có những lĩnh vực đem lại niềm vui cho rất nhiều người cùng lúc, thì y khoa cứu từng cá thể. Mỗi hạnh phúc đều là hạnh phúc của một gia đình. Làm sao cứu được một đứa bé, đó chính là hạnh phúc của chúng tôi", bác sĩ Hải chia sẻ.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ ấn tượng trước những câu chuyện nghề nghiệp mang tính đặc thù của ngành y, nơi ranh giới giữa sự sống và nguy kịch rất mong manh, đòi hỏi trình độ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao. Anh Triết cho rằng mỗi ca bệnh được cứu là một "thành tích đơn lẻ" nhưng có ý nghĩa rất lớn, góp phần bền bỉ nâng đỡ cuộc sống và tương lai của các gia đình.

Anh Triết trao quà cho lãnh đạo bệnh viện ẢNH: AN VY

Anh Triết ghi nhận sự cống hiến của tập thể y, bác sĩ và người lao động Bệnh viện Từ Dũ, đồng thời mong muốn những câu chuyện chuyên môn giàu cảm hứng, những hành trình vượt khó trong nghề y sẽ được "đóng gói" để lan tỏa tới cộng đồng, nhất là người trẻ, giúp họ thấu hiểu giá trị của sự kiên trì, tinh thần dấn thân và trách nhiệm nghề nghiệp.

Với những người trẻ đang công tác tại bệnh viện, chuyến thăm là niềm động viên, tiếp thêm niềm tự hào và động lực trong công việc ẢNH: AN VY

Anh Triết cũng bày tỏ mong muốn bệnh viện tiếp tục tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên có cơ hội tiếp cận, học tập từ những đội ngũ chuyên môn giỏi, qua đó hun đúc lý tưởng cống hiến và tinh thần phụng sự trong môi trường đặc thù.

Trước thềm năm mới, thay mặt cho T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Triết gửi lời chúc sức khỏe tới tập thể bệnh viện, chúc đơn vị tiếp tục giữ lửa nghề, vững vàng vượt qua áp lực công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và đóng góp cho sự phát triển y tế của đất nước.