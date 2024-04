Tri ân vùng đất lịch sử

Ngôi nhà, bữa cơm và những nụ cười hạnh phúc

Những ngày đầu tháng 4, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn thanh niên Ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Đình, Đoàn thanh niên Viện KSND tối cao, Đoàn thanh niên Bộ GD-ĐT, Đoàn thanh niên Cục Thuế Hà Nội tổ chức chương trình tình nguyện khánh thành lớp học và nhà Đại đoàn kết tại Điện Biên. Dẫn đầu đoàn công tác có anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, cùng các bạn trẻ thủ đô đã về với vùng đất lịch sử này và thực hiện các công trình, phần việc với tổng giá trị lên tới 1,5 tỉ đồng.

Đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội trao tặng bữa ăn nhiều dinh dưỡng hơn cho các học sinh tại ngày khánh thành lớp học mới NHẬT NAM

Tại xã Háng Lìa, H.Điện Biên Đông, Điện Biên, đoàn công tác đã khánh thành "Trường đẹp cho em" với 3 phòng học và phòng vệ sinh tặng Trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và THCS Tân Lập (bản Háng Lìa A), với tổng kinh phí thực hiện 560 triệu đồng. Dịp này, đoàn công tác còn tặng 1.000 đầu sách cho trường và tặng bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh toàn trường.

"Tại ngày khánh thành lớp học mới, các học sinh rất phấn khởi với bữa ăn đặc biệt này. Đó là một bữa cơm khác biệt với những bữa ăn hằng ngày vì có nhiều món ngon hơn. Hàng trăm học sinh đứng dậy đồng thanh mời khách cùng các thầy cô cùng ăn cơm và nở nụ cười hạnh phúc", anh Trần Quang Hưng chia sẻ.

Đón nhận những công trình của đoàn công tác trao tặng, bà Bạch Thị Yến Ly, Bí thư Đảng ủy xã Háng Lìa, cho biết Háng Lìa là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của H.Điện Biên Đông. Huyện có Trường tiểu học Tân Lập, xã Háng Lìa, với khoảng 600 học sinh thì hơn 400 em là ở bán trú, nhưng trường lớp rất sơ sài, còn nhiều khó khăn. "Đây là một chương trình rất ý nghĩa. Đoàn hỗ trợ 3 lớp học như thế này sẽ giúp các cháu có thêm lớp học đảm bảo. Chương trình là sự động viên lớn đối với các thầy cô giáo, cũng như học sinh trên địa bàn", bà Ly xúc động nói.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng 6 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Háng Lìa và Chiềng Sơ, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Đây là những hộ gia đình đang ở nhà dột nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Gia đình ông Vàng A Trống, một cựu quân nhân ở xã Háng Lìa khi được nhận nhà mới đã không khỏi xúc động: "Gia đình chúng tôi vui lắm vì được sự quan tâm của chính quyền và Đoàn thanh niên. Chúng tôi sẽ dạy dỗ con cháu học tập thật tốt để sau này phục vụ cho quê hương đất nước".

Đánh giá về chương trình trao nhà Đại đoàn kết cho hai gia đình người dân trên địa bàn, bà Ly xúc động cho biết đây là một món quà rất ý nghĩa, động viên bà con nhân dân, kéo gần khoảng cách giữa khu vực miền núi và đồng bằng, đồng thời góp phần kết nối giữa đồng bào các dân tộc trên toàn quốc.

Anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, trao tặng công trình nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại H.Điện Biên Đông NHẬT NAM

Anh Trần Quang Hưng cũng chia sẻ chương trình tình nguyện khánh thành lớp học và nhà Đại đoàn kết tại Điện Biên năm 2024 là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện tình cảm của tổ chức Đoàn thanh niên đối với đồng bào, bà con tại Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ thủ đô.

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Trong những ngày qua, Đoàn thanh niên Công an Hà Nội phối hợp với Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an TP.Hà Nội tổ chức hành trình tình nguyện "Tự hào Tây Bắc - Tiếp bước cha anh" tại 7 huyện, thị xã của tỉnh Điện Biên và Lai Châu với tổng giá trị các phần quà tình nghĩa gần 1,3 tỉ đồng. Dẫn đầu đoàn công tác là đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, và thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP.Hà Nội.

Tại Điện Biên, đoàn công tác đã tới thăm, trao tặng nhiều công trình, phần quà đồng hành với công an các xã biên giới và nhân dân địa phương. Trong đó, tặng công trình "Ngôi nhà 19/8" cho đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn thuộc H.Mường Chà; tặng công trình "Thư viện xanh" cho giáo viên, học sinh Trường THCS TT.Mường Chà; thăm, tặng trang thiết bị phục vụ công tác cho công an 21 xã, thị trấn và 30 gia đình liệt sĩ công an nhân dân, gia đình chính sách...

Hành trình tình nguyện "Tự hào Tây Bắc - Tiếp bước cha anh" của Đoàn thanh niên Công an Hà Nội CTV

Ngoài ra, đoàn công tác tới dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ trên di tích đồi F; tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giáo dục truyền thống tại các điểm thuộc Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại Lai Châu, đoàn công tác tặng công trình "Thắp sáng đường biên" tại xã Lản Nhì Thàng, H.Phong Thổ; tặng quà và bản đồ VN cho nhà trường, giáo viên, học sinh tại điểm Trường mầm non Seo Pả, xã Lản Nhì Thàng; tặng máy vi tính, máy in, máy lọc nước cho công an các huyện, xã và Đồn biên phòng Ta Tần...

Chia sẻ về chương trình, đại tá Phạm Thanh Hùng cho biết kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, động viên khích lệ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc; tôn vinh, tri ân người có công với cách mạng, với đồng bào, chiến sĩ đã đóng góp công sức, xương máu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (còn tiếp)