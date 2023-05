Triển khai hiệu quả công tác an toàn người bệnh năm 2023

Tham dự chương trình có Thầy thuốc Nhân dân-PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê, Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng gần 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ sở y tế, nhân viên y tế đang công tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng bệnh viện.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc BV ĐHYD TP.HCM, cho biết: "Tại BV ĐHYD TP.HCM, ngoài hoạt động chẩn đoán đúng và điều trị hiệu quả, an toàn người bệnh là một trong những yếu tố quan trọng mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Trong những năm qua, Bộ Y tế rất quan tâm đến quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, xây dựng bộ tiêu chí là kim chỉ nam để các cơ sở y tế thực hiện. BV ĐHYD TP.HCM luôn bám sát, thực hiện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (83 tiêu chí) và nhận rõ sự cải thiện về chất lượng, dịch vụ trong điều trị, chăm sóc người bệnh.



Các đại biểu chụp hình lưu niệm



Cả thế giới đang cùng chung tay xây dựng văn hóa an toàn người bệnh và đây là hoạt động dành cho các cấp quản lý, đội ngũ chuyên môn, nhân viên y tế, nhân viên khối hành chính, hậu cần, cung ứng… Thông qua chương trình đào tạo với sự chia sẻ của các chuyên gia trong và ngoài nước, mọi người sẽ được cập nhật các kiến thức mới, giúp thay đổi nhận thức, nâng cao hiểu biết và có nhiều kỹ năng trong chăm sóc người bệnh. Đồng thời, các cơ sở y tế sẽ cùng tạo nên sự liên kết, xây dựng mạng lưới trong khối bệnh viện; thành lập các tổ chức, hiệp hội về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, để các thành viên được sinh hoạt định kỳ, có định hướng rõ ràng và nâng cao công tác chăm sóc người bệnh".

Chụp hình cùng các báo cáo viên



Theo Thầy thuốc Nhân dân-PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê, an toàn người bệnh là một trong những yếu tố cốt lõi, quan trọng của quản lý chất lượng bệnh viện và là vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Cải tiến chất lượng phải thực hiện ngay từ những điều nhỏ nhất và cần có sự đồng thuận, chỉ đạo từ Ban Giám đốc đến các nhân viên. Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của BV ĐHYD TP.HCM trong việc triển khai quản lý chất lượng, là một trong những cơ sở y tế hàng đầu về cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh. Trong những năm qua, bệnh viện luôn là cơ sở y tế đứng đầu trong các bệnh viện thực hiện quản lý chất lượng tại Việt Nam, trở thành mô hình mẫu để các đơn vị đến tham quan, học hỏi. Bộ Y tế đã luôn đồng hành và nhận thấy sự tiến bộ, vượt mọi khó khăn, không ngừng thay đổi và đổi mới của bệnh viện, giúp nâng cao chất lượng điều trị và mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

Thầy thuốc Nhân dân-PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê - Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh



Về việc triển khai hiệu quả công tác an toàn người bệnh góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Việt Nam, Thầy thuốc Nhân dân-PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê cho biết: "Phòng ngừa sự cố y khoa là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế và người công tác trong ngành y tế. Vì vậy, mỗi bộ phận cần đổi mới tư duy, chuyển đổi thành văn hóa dự phòng, tích cực tìm hiểu, phát hiện các yếu tố có thể dẫn đến sự cố y khoa để phòng ngừa, khuyến khích thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học để cải tiến, nâng cao chất lượng từng vị trí trong bệnh viện.

Xác định cải tiến chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu, trong những năm qua, ngành y tế đã xây dựng các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng, các hướng dẫn về quản lý chất lượng, đảm bảo lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế cũng đã ban hành các tài liệu về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh cho các bệnh viện, các hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên môn, phác đồ điều trị và tiêu chuẩn chất lượng điều trị".



PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc BV



Trong chương trình đào tạo y khoa liên tục, các đại biểu đã được nghe các bài báo cáo của các chuyên gia đến từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và các báo cáo viên trong nước, nội dung tập trung vào xây dựng và chuyển đổi văn hóa an toàn người bệnh, các mô hình thực tế về an toàn người bệnh tại các cơ sở y tế…

Với mục tiêu "An toàn là ưu tiên - Chất lượng là tiêu chuẩn", BV ĐHYD TP.HCM luôn cải tiến chất lượng nhằm nâng cao văn hóa an toàn người bệnh, mang lại các giá trị cho người bệnh. Bệnh viện đã thực hiện nhiều phương pháp giúp an toàn người bệnh như ban hành chính sách chất lượng, hệ thống các quy trình, quy định; xây dựng các kế hoạch giám sát tuân thủ quy trình, quy định qua từng năm, đề án cải tiến chất lượng; tổ chức các chương trình đào tạo về an toàn người bệnh cho các cấp lãnh đạo; phân tích và thực hiện cải tiến các sự cố y khoa…