Triển khai hiệu quả nhận thức chung Việt Nam - Trung Quốc

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc trên cương vị người đứng đầu Quốc hội. Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 4.2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc tháng 4.2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh ẢNH: TTXVN

Phát huy vai trò đặc biệt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chính hiệp Trung Quốc

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân 77 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa (1.10.1949 - 1.10.2026); chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Việt Nam, thể hiện sức sống mãnh liệt và tương lai tươi sáng của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và khẳng định ủng hộ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bày tỏ trân trọng chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao và phương hướng "6 hơn", cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức Mặt trận, Chính hiệp hai nước ngày càng sâu sắc, tin cậy; hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều đột phá mới; giao lưu nhân dân sôi động, phong phú.

Để củng cố hơn nữa 3 nền tảng chính trị, vật chất, xã hội của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, ủng hộ sự nghiệp phát triển và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tăng cường triển khai hiệu quả hợp tác về kinh tế - thương mại, đầu tư, tăng cường gắn kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, trọng tâm là đẩy nhanh hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước và liên vận quốc tế; mở cửa hơn nữa thị trường cho nông sản Việt Nam; tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về khoa học công nghệ, triển khai tốt Năm Hợp tác du lịch Việt - Trung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng ý dân; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các đoàn thể nhân dân hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị về quan hệ Việt - Trung.

Đánh giá cao và nhất trí với các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đồng bộ hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao; phát huy tốt các cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao - quốc phòng - công an và Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản trị đất nước; đẩy mạnh hơn nữa kết nối chiến lược phát triển chất lượng cao giữa hai nước, đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai nước; thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh sớm đạt tiến triển cụ thể. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam và ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 và 2027; kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và khu vực.

Đưa hợp tác giữa các cơ quan lập pháp trở thành một trụ cột

Cũng trong ngày 11.10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương (Bắc Kinh); tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này với mục đích cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị, đưa hợp tác giữa các cơ quan lập pháp trở thành một trụ cột trong quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đánh giá cao mô hình đưa công tác lập pháp gắn với cơ sở, cử tri và nhân dân tại Nam Ma Phòng nói riêng, thành phố Bắc Kinh nói chung, góp phần lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân và dư luận xã hội để cải thiện chất lượng công tác lập pháp thông qua gắn kết đại biểu Nhân đại với nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Việt Nam hết sức coi trọng công tác lập pháp, nhất là lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp, cử tri, quần chúng nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách, pháp luật.

Các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân từ cơ sở ngày càng được mở rộng, ngoài các hình thức truyền thống trực tiếp như hội thảo, tọa đàm, hội nghị..., còn mở rộng sang các kênh trực tuyến, sử dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, để tăng cường tính dân chủ, khách quan, đa dạng trong tiếp nhận ý kiến của cử tri, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển, nhằm hoàn thiện môi trường chính sách, pháp lý tối ưu cho sự phát triển nhanh và bền vững, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, từ đó, luôn đi đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; cho rằng những mô hình hay trong công tác xây dựng pháp luật là sự gợi mở cho việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc...