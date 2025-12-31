Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Triển khai xăng E10, Petrolimex kiến nghị sớm điều chỉnh chính sách liên quan chi phí, thuế...

Nguyên Nga
31/12/2025 17:45 GMT+7

Bộ Công thương vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho năm 2026.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, năm 2025, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu Bộ Công thương phân giao cho các doanh nghiệp tăng 2,13% so với thực hiện năm 2024. Trong đó, xăng dầu tiếp tục được giao trọng trách đảm bảo nguồn cung lớn nhất hệ thống.

Năm 2026, Bộ Công thương sẽ căn cứ trên số tổng nguồn cả nước và kết quả thực hiện thực tế của doanh nghiệp năm trước theo cơ cấu từng mặt hàng để phân giao.

Báo cáo đoàn công tác Bộ Công thương, Tổng giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển khẳng định đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn và tổ chức thực hiện từ giữa quý 4/2025 để phục vụ nhu cầu tăng cao vào thời điểm cuối năm và đầu năm mới 2026.

Song song với đó, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn hàng, cung ứng xăng dầu đầy đủ cho hệ thống phân phối của Petrolimex, đồng thời tổ chức bán xăng dầu phục vụ nhân dân xuyên tết như ngày thường tại hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.

Triển khai xăng E10, Petrolimex kiến nghị sớm điều chỉnh chính sách liên quan chi phí, thuế...- Ảnh 1.

Petroilimex khẳng định tổ chức bán xăng dầu phục vụ nhân dân xuyên tết như ngày thường tại 2.800 cửa hàng trên toàn quốc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, với mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ, Petrolimex kiến nghị Bộ Công thương xem xét, đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định kinh doanh xăng dầu mới thay thế các Nghị định hiện hành.

Để triển khai thành công lộ trình kinh doanh xăng E10 thay thế xăng khoáng trên phạm vi toàn quốc từ 1.6.2026, Petrolimex kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước sớm ban hành và điều chỉnh các chính sách liên quan đến chi phí kinh doanh, chính sách thuế, tiêu chuẩn về sản phẩm… để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi sang nhiên liệu xanh.

Về lộ trình kinh doanh xăng sinh học từ ngày 1.6.2026, Petrolimex cho biết đã triển khai đồng loạt các giải pháp về cơ sở vật chất, tạo nguồn, đăng ký cơ sở pha chế… nhằm sẵn sàng kinh doanh sản phẩm E10 theo quy định. 

Từ 1.8, Petrolimex đã chủ động kinh doanh sớm sản phẩm E10 thử nghiệm tại TP.HCM và Quảng Ngãi để rút kinh nghiệm khi triển khai đại trà sau này.


