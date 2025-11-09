Triệt phá điểm mua bán ma túy tại khu 'lầu 7' Nha Trang

Ngày 9.11, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã triệt phá điểm mua bán ma túy tại khu vực "lầu 7", tổ dân phố Trường Phúc 3, P.Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), bắt giữ Lê Thị Thanh Nga (47 tuổi) và Lê Thanh (45 tuổi, cùng trú tại P.Bắc Nha Trang).

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 8.11, lực lượng công an phát hiện Lê Thanh đang bán ma túy cho một đối tượng trước quán cơm trên đường Đặng Tất (P.Bắc Nha Trang). Qua đấu tranh, Thanh khai nhận số ma túy trên của chị ruột là Lê Thị Thanh Nga đưa đi bán.

Lực lượng Công an Khánh Hòa khám xét nhà Lê Thị Thanh Nga ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Quá trình khám xét tại nhà Lê Thanh, công an phát hiện và thu giữ 6 bịch ni lông chứa chất bột màu xám trắng và 104 bịch khác chứa tinh thể màu trắng. Thanh khai nhận đây là heroin và ma túy đá.

Ngoài ra, Công an Khánh Hòa cũng thu giữ 20 triệu đồng và gần 400 dụng cụ sử dụng ma túy được Thanh chôn dưới sân vườn sau nhà.

Khám xét tại nhà Nga, lực lượng công an thu giữ 9 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng (Nga khai nhận là ma túy đá) và 43 triệu đồng. Tổng cộng, công an thu giữ 6 bịch heroin, 113 bịch ma túy đá, gần 400 dụng cụ sử dụng ma túy và 63 triệu đồng.

Công an thu giữ gần 400 dụng cụ sử dụng ma túy được các nghi phạm chôn dưới sân vườn sau nhà ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khu vực được gọi "lầu 7" này là điểm nóng về ma túy tại Nha Trang, nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập, mua bán và sử dụng. Địa hình khu vực này chằng chịt với nhiều ngõ nhỏ, hẻm sâu, tạo điều kiện cho các đối tượng lẩn trốn và hoạt động tinh vi.

Vụ triệt phá điểm mua bán ma túy nói trên là một trong những nỗ lực của lực lượng công an trong đẩy mạnh các biện pháp truy quét, xử lý tình trạng phức tạp liên quan đến ma túy tại khu vực "lầu 7". Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên.