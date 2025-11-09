Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Triệt phá điểm mua bán ma túy tại khu 'lầu 7' Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
09/11/2025 17:32 GMT+7

Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá điểm mua bán ma túy tại khu vực 'lầu 7' (P.Bắc Nha Trang), thu giữ 6 bịch heroin, 113 bịch ma túy đá, gần 400 dụng cụ hút ma túy, bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 9.11, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã triệt phá điểm mua bán ma túy tại khu vực "lầu 7", tổ dân phố Trường Phúc 3, P.Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), bắt giữ Lê Thị Thanh Nga (47 tuổi) và Lê Thanh (45 tuổi, cùng trú tại P.Bắc Nha Trang).

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 8.11, lực lượng công an phát hiện Lê Thanh đang bán ma túy cho một đối tượng trước quán cơm trên đường Đặng Tất (P.Bắc Nha Trang). Qua đấu tranh, Thanh khai nhận số ma túy trên của chị ruột là Lê Thị Thanh Nga đưa đi bán.

Khánh hòa triệt phá điểm mua bán ma túy tại lầu 7 Nha Trang - Ảnh 1.

Lực lượng Công an Khánh Hòa khám xét nhà Lê Thị Thanh Nga

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Quá trình khám xét tại nhà Lê Thanh, công an phát hiện và thu giữ 6 bịch ni lông chứa chất bột màu xám trắng và 104 bịch khác chứa tinh thể màu trắng. Thanh khai nhận đây là heroin và ma túy đá.

Ngoài ra, Công an Khánh Hòa cũng thu giữ 20 triệu đồng và gần 400 dụng cụ sử dụng ma túy được Thanh chôn dưới sân vườn sau nhà.

Khám xét tại nhà Nga, lực lượng công an thu giữ 9 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng (Nga khai nhận là ma túy đá) và 43 triệu đồng. Tổng cộng, công an thu giữ 6 bịch heroin, 113 bịch ma túy đá, gần 400 dụng cụ sử dụng ma túy và 63 triệu đồng.

Khánh hòa triệt phá điểm mua bán ma túy tại lầu 7 Nha Trang - Ảnh 2.

Công an thu giữ gần 400 dụng cụ sử dụng ma túy được các nghi phạm chôn dưới sân vườn sau nhà

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khu vực được gọi "lầu 7" này là điểm nóng về ma túy tại Nha Trang, nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập, mua bán và sử dụng. Địa hình khu vực này chằng chịt với nhiều ngõ nhỏ, hẻm sâu, tạo điều kiện cho các đối tượng lẩn trốn và hoạt động tinh vi.

Vụ triệt phá điểm mua bán ma túy nói trên là một trong những nỗ lực của lực lượng công an trong đẩy mạnh các biện pháp truy quét, xử lý tình trạng phức tạp liên quan đến ma túy tại khu vực "lầu 7". Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên.

Tin liên quan

Bảo vệ trường tiểu học tổ chức sử dụng ma túy tại phòng làm việc

Bảo vệ trường tiểu học tổ chức sử dụng ma túy tại phòng làm việc

Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nhân viên bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm vì tổ chức sử dụng ma túy ngay trong phòng bảo vệ nhà trường.

Khám phá thêm chủ đề

triệt phá điểm mua bán ma túy Khánh Hòa ma túy đá triệt phá Khám xét Nha Trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận