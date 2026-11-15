Triệt phá ổ nhóm sản xuất, bán 100 tấn 'khí cười'

Ngày 15.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N 2 O, còn gọi là "khí cười") hoạt động trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.Bắc Ninh với quy mô lớn.

Trong đường dây này, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 22 bị can, trong đó 11 người bị khởi tố tội sản xuất hàng cấm và 11 người bị khởi tố tội mua bán hàng cấm.

Các đối tượng trong đường dây ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 8, các đối tượng đã tổ chức lắp đặt máy móc, thuê địa điểm tại Lô CN07, cụm công nghiệp Lăng Cao (xã Tân Yên, TP.Bắc Ninh) để sản xuất khí N 2 O, nhằm bán trái phép cho các đầu mối phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp.

Sau khi sản xuất, khí N 2 O được các đối tượng chiết nạp vào bình kim loại rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành phố.

Công an TP.Hà Nội xác định ổ nhóm này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N 2 O.

Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 1.311 bình chứa khí N 2 O , gần 20 tấn khí đang được lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N 2 O.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ mạng lưới mua bán, tiêu thụ "khí cười" để xử lý theo quy định.