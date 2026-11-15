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    Triệt phá ổ nhóm sản xuất, bán 100 tấn 'khí cười'

    Trần Cường
    Trần Cường
    Sau khi sản xuất, 'khí cười' được các đối tượng chiết nạp vào bình kim loại rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành phố. Từ khoảng tháng 8 đến nay, ổ nhóm này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn 'khí cười'.

    Ngày 15.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O, còn gọi là "khí cười") hoạt động trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.Bắc Ninh với quy mô lớn.

    Trong đường dây này, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 22 bị can, trong đó 11 người bị khởi tố tội sản xuất hàng cấm và 11 người bị khởi tố tội mua bán hàng cấm.

    Triệt phá ổ nhóm sản xuất, bán 100 tấn 'khí cười' ra thị trường- Ảnh 1.

    Các đối tượng trong đường dây

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 8, các đối tượng đã tổ chức lắp đặt máy móc, thuê địa điểm tại Lô CN07, cụm công nghiệp Lăng Cao (xã Tân Yên, TP.Bắc Ninh) để sản xuất khí N2O, nhằm bán trái phép cho các đầu mối phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp.

    Sau khi sản xuất, khí N2O được các đối tượng chiết nạp vào bình kim loại rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành phố.

    Công an TP.Hà Nội xác định ổ nhóm này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O.

    Triệt phá ổ nhóm sản xuất, bán 100 tấn 'khí cười' ra thị trường- Ảnh 2.

    Tang vật vụ án

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 1.311 bình chứa khí N2O , gần 20 tấn khí đang được lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N2O.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ mạng lưới mua bán, tiêu thụ "khí cười" để xử lý theo quy định.

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