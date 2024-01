Triệt xóa 4 tụ điểm đánh bạc tại Vĩnh Long, bắt giữ 44 người

Ngày 6.1, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã bàn giao 44 người tham gia đánh bạc cho công an các địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm người tham gia đánh bạc tại xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm bị bắt giữ NAM LONG

Cụ thể, khoảng 13 giờ 15 ngày 5.1, lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Vũng Liêm tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 12 người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Bào Xếp, xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 con gà mang cựa, 2 cặp cựa sắt, 5 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 cân đồng hồ, 7 điện thoại di động, 7 xe máy và gần 8 triệu đồng.

Nhóm người đá gà mạng tại quán cà phê không tên ở xã Đồng Phú, H.Long Hồ cùng tang vật NAM LONG

Tiếp đến, khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ kiểm tra quán cà phê không tên thuộc ấp Thuận Long, xã Đồng Phú, H.Long Hồ, bắt giữ 8 người đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet. Tang vật thu giữ gồm 6 điện thoại di động, 5 xe máy, 1 tivi dùng để phát trực tiếp các trận đá gà và số tiền hơn 20 triệu đồng.

Nhóm người tham gia đánh bạc trực tuyến tại xã Thanh Đức, H.Long Hồ bị bắt giữ NAM LONG

Trươc đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 4.1, lực lượng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ bất ngờ kiểm tra quán giải khát không tên do L.N.T. (36 tuổi, ngụ ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, H.Long Hồ) làm chủ, bắt quả tang 17 người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Tại hiện trường, công an thu giữ 13 điện thoại di động (hầu hết các điện thoại này đang phát trực tiếp trận gà từ Campuchia), 14 xe máy và gần 40 triệu đồng.

Nhóm người đánh bạc tại xã Mỹ An, H.Mang Thít bị bắt giữ NAM LONG

Trưa cùng ngày (4.1), lực lượng công an kiểm tra khu đất trống thuộc ấp Thanh Hương, xã Mỹ An, H.Mang Thít, bắt giữ 7 người tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 1 con gà, 1 cân đồng hồ, 5 xe máy, 8 điện thọai di động và 6,5 triệu đồng.