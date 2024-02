Triệu tập 2 thanh niên trải chiếu nằm giữa QL18 chụp ảnh câu like

Ngày 23.2, Công an TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã triệu tập 2 thanh niên để làm rõ về hành vi trải chiếu nằm giữa QL18 chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook với mục đích câu like.



2 thanh niên trải chiếu nằm giữa QL18 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

2 thanh niên bị triệu tập là Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi, trú tại tổ 2, khu Tân Lập 3, P.Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả) và L.B.Q (17 tuổi, trú tại thôn 9, xã Đông Tiến, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng). Cả hai đang là nhân viên làm thuê tại quán Dương Ốc trên địa bàn tổ 1, khu 6B, P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả.

Qua xác minh của Công an TP.Cẩm Phả, khoảng 2 giờ ngày 20.2, ông Vũ Viết Dương (43 tuổi, trú tại tổ 2, khu 6A, P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả), là chủ quán Dương Ốc, đã chỉ đạo nhân viên trải chiếu ra QL18 đoạn qua P.Cẩm Trung (TP.Cẩm Phả). Sau đó, Nguyễn Văn Hậu và L.B.Q nằm lên rồi ông Vũ Viết Dương chụp ảnh, đăng lên Facebook cá nhân với mục đích để câu like.

Nguyễn Văn Hậu và L.B.Q tại trụ sở cơ quan công an N.K

Tại buổi làm việc với 2 thanh niên nói trên, Công an TP.Cẩm Phả đã tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự giao thông đường bộ. Ngoài ra, lực lượng công an cũng nhắc nhở chủ quán Nguyễn Văn Hậu và L.B.Q về việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định của pháp luật.

Hai người này L.B.Q sau đó đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm, nếu có những hoạt động phức tạp gây mất an ninh, trật tự, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công an TP.Cẩm Phả đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định. Công an TP.Cẩm Phả khuyến cáo người dân tuân thủ pháp luật, không thực hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.