Triệu view vì… về thăm ba mẹ nha

Thông điệp khiến người trẻ cảm động

Khoảng cách thế hệ thường hiện diện trong những lần cha mẹ và con cái không tìm được tiếng nói chung. Nhận thấy điều ấy, nhóm sinh viên K17 ngành truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH FPT Cần Thơ đã biến nó thành chất liệu cho đồ án tốt nghiệp của mình.

Nhóm bạn trẻ gồm: Nguyễn Huỳnh Viết Lãm, Nguyễn Như Bình, Tô Kim Bội, Dương Thúy Anh và Nguyễn Kiều Xuân khởi xướng dự án "Nôi Sắc Nối" trong hơn 4 tháng, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 8. Không chọn cách làm truyền thông chiến dịch cầu kỳ, nhóm quay về với sự mộc mạc bằng những bức ảnh đời thường đi kèm dòng chữ viết tay, ngắn gọn mà đầy tình cảm.

Lời nhắn gửi đến người trẻ nhận được nhiều tương tác tích cực ẢNH: NVCC

Những người chia sẻ thông điệp trong bộ ảnh là những cô chú đã lớn tuổi và các bạn trẻ. Họ đại diện cho những người làm cha, làm mẹ và con cái nói lên tiếng lòng, những điều nhỏ bé nhưng cần "lặng" lại để hiểu nhau hơn. Nguyễn Huỳnh Viết Lãm chia sẻ: "Chúng mình lên ý tưởng cho từng bức hình và đi ra ngoài đường để tìm kiếm những câu chuyện riêng của từng thế hệ. Dù gặp ngẫu nhiên nhưng cô chú và các bạn trẻ vẫn rất sẵn lòng chia sẻ với chúng mình những câu chuyện hết sức cảm động".

Trong 15 tuần triển khai, bộ ảnh thu về hơn 100.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhưng hơn cả những con số tương tác, điều đọng lại chính là sự đồng cảm. Trên Facebook, TikTok, nhiều bạn trẻ dừng lại thật lâu trước những lời nhắn giản dị: "Chủ động chia sẻ với ba mẹ nếu cảm thấy bế tắc", "Dù thành công hay thất bại thì vẫn có ba mẹ ở bên con"… Vũ Diệu Linh (21 tuổi, ngụ ở P.Gò Vấp, TP.HCM; trước là P.10, Q.Gò Vấp) kể: "Điều làm mình bất ngờ không phải số like, mà là cảm giác không hề đơn độc. Ở đâu đó, có người xa lạ cũng đang được an ủi giống như mình".

Cô Nguyễn Thị Nga (58 tuổi, Cần Thơ) gửi lời nhắn: “Dù thành công hay thất bại, thì vẫn có ba mẹ luôn ở bên con” ẢNH: NVCC

Nguyễn Huỳnh Viết Lãm, thành viên của dự án, chia sẻ: "Chỉ cần một bữa cơm đủ đầy, một cái ôm sau ngày dài, hay câu hỏi 'Hôm nay con thế nào?' cũng đủ để ba mẹ và con cái nối lại cuộc trò chuyện. Tụi em mong cách truyền thông này sẽ giúp mọi người nhận ra sự gắn kết nằm ở những khoảnh khắc đời thường nhất".

Nối lại những câu chuyện yêu thương giữa các thế hệ

Không chỉ dừng lại trên mạng xã hội, Nôi Sắc Nối còn khơi gợi những cuộc trò chuyện chân thành trong nhiều gia đình, nơi người trẻ mạnh dạn bày tỏ cảm xúc với ba mẹ.

Trải nghiệm đáng nhớ nhất với nhóm là lần gặp cô Nguyễn Thị Nga (58 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trong khi thực hiện dự án. Cô nhắn nhủ: "Đừng giấu ba mẹ khó khăn. Ba mẹ nào cũng sợ con vấp ngã, nhưng còn sợ hơn khi con không dám bước tới". Viết Lãm xúc động chia sẻ: "Nghe cô nói, mình thấy đây không chỉ là một dự án tốt nghiệp, mà thật sự là hành trình góp phần nối lại những câu chuyện yêu thương giữa các thế hệ".

Nhóm thành viên thực hiện chiến dịch truyền thông Nôi Sắc Nối ẢNH: NVCC

Cảm xúc ấy cũng được nhiều bạn trẻ đồng điệu. Lê Phạm Tấn Phúc (19 tuổi, ngụ P.Gò Vấp, TP.HCM; trước là P.10, Q.Gò Vấp) bày tỏ: "Có những lúc mình nghĩ ba mẹ chẳng hiểu cảm xúc của mình. Còn mình thì ngại mở lời. Nhưng sau khi nhìn thấy lời nhắn của các cô chú từ Nôi Sắc Nối, mình nhận ra: thì ra chỉ một lời giản dị thôi cũng có thể kéo mình và ba mẹ lại gần nhau hơn".

Theo tiến sĩ Trần Hồng Minh Ngọc, giảng viên bộ môn truyền thông, Trường ĐH FPT Cần Thơ, cho biết: "Những lời nhắn tuy đơn sơ nhưng lại có giá trị lớn. Chúng giúp phá vỡ khoảng cách vô hình giữa hai thế hệ. Người trẻ chỉ cần dũng cảm mở lời. Còn phụ huynh chỉ cần một cử chỉ nhỏ như lắng nghe hay hỏi han cũng đủ để thu hẹp khoảng cách. Đó là nền tảng để xây dựng kết nối sâu sắc".

Không ít bức ảnh trong chiến dịch đạt hàng trăm ngàn lượt thích, nhưng giá trị lớn nhất lại nằm ở những lời động viên. Những câu chữ giản dị giống như một tấm vé khứ hồi, đưa người trẻ trở lại với tình cảm gia đình, rồi mang theo động lực để bước tiếp.