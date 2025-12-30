Trình Chính phủ các nghị định về đất đai trước 31.12

Việt Nam đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhận định, nhiệm kỳ 2021 - 2025 có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Trong đó, năm 2025 là một năm vô cùng đặc biệt khi kinh tế thế giới biến động mạnh, xung đột địa chính trị leo thang, đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra ở nhiều nơi. Những "cơn gió ngược" từ bên ngoài đã tác động trực tiếp, đa chiều và gay gắt đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Thiên tai, mưa lũ xảy ra liên tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả ẢNH: NHẬT BẮC

Tuy nhiên, tình hình KT-XH 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục phát triển tích cực, nền kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường, có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới và tạo nền tảng cho tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới.

Năm 2025, Việt Nam đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát; tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%. Số doanh nghiệp tăng với kỷ lục gần 300.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; căn cứ tình hình cụ thể đưa ra room tín dụng phù hợp theo thẩm quyền; kiểm soát tỷ giá và lãi suất phù hợp, hướng dòng tiền vào các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng quốc gia.

Về giá cả, thị trường, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, khẩn trương thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý; Ngân hàng Nhà nước triển khai tốt gói tín dụng hỗ trợ mua nhà cho người dưới 35 tuổi.

Bộ NN-MT đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm; trình ban hành các nghị định liên quan đất đai trước ngày 31.12. Bộ Công thương quản lý giá cả, thị trường, nhất là trong dịp tết, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy tiêu dùng trong nước, kích cầu tiêu dùng; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc và thực phẩm giả...

Ngoại giao phải giữ thế chủ động chiến lược, vượt qua 'gió ngược'

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành ngoại giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định, những yếu tố bất ngờ, bất thường, bất lợi, bất định đã ảnh hưởng tới sự phát triển đất nước, trong đó có công tác đối ngoại. Tuy nhiên Việt Nam đã vượt qua "những cơn gió ngược" để đạt được những thành tựu quan trọng.

Phân tích, dự báo tình hình thời gian tới, Thủ tướng khái quát 3 vấn đề lớn nổi lên gồm: Sự điều chỉnh chính sách của các nước rất nhanh, mạnh và quyết liệt; xung đột, bất ổn diễn ra ngày càng nhiều, tác động ngày càng lớn, nguy cơ va chạm có thể xảy ra tại các điểm nóng; xuất hiện những xu hướng, trào lưu mới về chính trị, an ninh, kinh tế, KH-CN, tác động đa chiều, sâu rộng đến nền kinh tế trong nước.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả 3 nội dung trọng tâm; trong đó phải củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới; tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đặc biệt, đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác.

Ngành ngoại giao nâng tầm "sứ mệnh quốc tế", đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu về điều ước quốc tế do Bộ Ngoại giao xây dựng, quản lý.