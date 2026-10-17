Trình Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng tính thuế đơn giản lên 10 tỉ

Tại phiên họp chiều 17.10, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình về 3 dự án: luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kế toán, luật Kiểm toán độc lập.

Theo tờ trình tóm tắt, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi tiêu chí xác định DNNVV theo hướng không quy định về số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, thay vào đó quy định số lao động bình quân năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình về 3 dự án luật ẢNH: QUOCHOI.VN

Đồng thời, nâng mức trần xác định đối với các tiêu chí về lao động (không quá 300 người), tổng doanh thu (không quá 400 tỉ đồng) và tổng nguồn vốn (không quá 150 tỉ đồng), phù hợp với bản chất của DNNVV, dễ áp dụng, có khả năng đối chiếu dựa trên cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm, phù hợp với thông lệ quốc tế, biến động giá thị trường.

Sửa đổi quy định về hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, mở rộng từ tiếp cận tín dụng sang đa dạng hóa các nguồn vốn cho DNNVV, gồm tín dụng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thị trường vốn, vốn đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đáng chú ý, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ thuế và kế toán theo hướng giảm chi phí tuân thủ, luật hóa các quy định tại Nghị quyết số 198 năm 2025 và phù hợp Kết luận số 18-KL/TW.

Dự thảo bổ sung quy định nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản (doanh thu x chi phí) lên 10 tỉ đồng/năm đối với doanh nghiệp và cá nhân cư trú, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tuân thủ thủ tục hành chính về thuế.

Đồng thời, tiếp tục quy định chế độ kế toán, thủ tục thuế đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tạo thuận lợi cho hoạt động và khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Miễn một số phí, áp dụng cơ chế thuế tối giản cho hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo hướng kế thừa quy định hiện hành, bổ sung các cơ chế hỗ trợ nhằm giảm chi phí gia nhập thị trường, chi phí tuân thủ sau chuyển đổi, gồm: rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp; miễn một số phí, lệ phí ban đầu; áp dụng cơ chế thuế, kế toán, biểu mẫu, báo cáo tối giản; hướng dẫn, cảnh báo tuân thủ; hỗ trợ nền tảng số, phần mềm, dịch vụ kế toán và cơ chế bảo hiểm xã hội linh hoạt.

Hộ kinh doanh nhận được nhiều hỗ trợ nếu chuyển đổi lên doanh nghiệp ẢNH: ĐAN THANH

Đồng thời, quy định trách nhiệm đối với các khoản nợ phát sinh trước chuyển đổi nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ nợ và các bên liên quan.

Đặc biệt, dự luật bổ sung cơ chế quản trị tối giản đối với "doanh nghiệp một người" là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, đáp ứng quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, không bắt buộc có chủ tịch công ty, kế toán trưởng, được tổ chức công tác kế toán phù hợp và áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, qua đó giảm gánh nặng chi phí sau chuyển đổi.

Báo cáo thẩm tra về 3 dự án luật do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày cơ bản tán thành việc có các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế cho DNNVV. Song, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị không quy định ưu đãi cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp tại dự thảo luật; tiếp tục rà soát vướng mắc về kê khai thuế, kế toán, hóa đơn để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Đa số ý kiến đề nghị bảo đảm DNNVV đáp ứng cùng điều kiện về ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn được hưởng mức ưu đãi không thấp hơn doanh nghiệp khác; nghiên cứu sửa đổi luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để DNNVV được miễn thuế 2 - 3 năm từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế.

Về tiếp cận nguồn vốn, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm các hình thức cấp vốn, biện pháp bảo đảm và việc khai thác, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thống nhất, khả thi; không làm ảnh hưởng đến quyền tự chủ, nguyên tắc cấp tín dụng và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.