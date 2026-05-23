Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không

Mai Thanh Hải - Độc Lập - Lê Tiến
23/05/2026 04:28 GMT+7

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm, đặc công... đổ bộ bằng dây treo từ trực thăng quân sự. Những hình ảnh hiếm thấy, do phóng viên Thanh Niên ghi lại khi tham gia huấn luyện cùng bộ đội vào tháng 5.2026.

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 1.

Biên đội trực thăng Mi-8 và Mi-171 bay treo thả lực lượng đổ bộ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong 2 tuần qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai đợt thực hành, huấn luyện đổ bộ đường không đối với lực lượng trinh sát đặc nhiệm, đặc công... đóng quân ở phía nam.

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 2.

Trinh sát đặc nhiệm Tổng cục II đổ bộ bằng dây treo từ trực thăng Mi-171

ẢNH: ĐỘC LẬP

Các đơn vị đặc biệt thực hành, huấn luyện đổ bộ đường không là Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm 94 (Tổng cục II), Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công), Tiểu đoàn Đặc công 60 và Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Bộ Tham mưu Quân khu 7), Đại đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh TP.HCM).

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 3.

Bộ đội Tiểu đoàn Đặc công 60 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) triển khai đội hình chiến đấu ngay khi tiếp đất

ẢNH: LÊ TIẾN

Các trực thăng thả lực lượng đổ bộ là Mi-171 số hiệu SAR-02 và Mi-8 số hiệu 7848 của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 4.

Chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công) đổ bộ từ trực thăng, bằng dây treo

ẢNH: LÊ TIẾN

Nội dung huấn luyện đổ bộ đường không được chia làm 2 phần: Nhảy dù từ độ cao 800 m - 1.000 m bằng dù quân sự D6; đổ bộ tiếp đất trực tiếp từ trực thăng, bằng dây treo.

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 5.

Chiến đấu viên tụt dây từ trực thăng bay treo

ẢNH: LÊ TIẾN

Đổ bộ đường không bằng đu dây từ trực thăng (hay còn gọi là kỹ thuật tụt dây trổ treo) là chiến thuật thả quân đặc biệt. Hoạt động này đảm bảo nhanh chóng triển khai lực lượng chiến đấu xuống các khu vực máy bay không thể hạ cánh (rừng rậm, nóc nhà, đầm lầy, đảo, nhà giàn, boong tàu...).

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 6.

Súng tiểu liên STV-215 trang bị cho lực lượng đặc công đổ bộ

ẢNH: LÊ TIẾN

Dây treo được thả từ trực thăng xuống điểm đích, sau đó các chiến đấu viên đeo găng tay bảo hộ dày, nắm chặt lấy dây, dùng lực kẹp của 2 chân và tay để kiểm soát tốc độ trượt xuống. 

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 7.

Bộ đội đặc công tham gia đổ bộ đường không sử dụng súng tiểu liên Micro Uzi

ẢNH: LÊ TIẾN

Do mục đích thả quân nhanh nhất, kỹ thuật này không sử dụng đai an toàn.  

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 8.

Trinh sát đặc nhiệm Tổng cục II dùng súng AK báng gấp

ẢNH: LÊ TIẾN

Một chỉ huy Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm 94 (Tổng cục II) cho biết, khoa mục đổ bộ bằng dây treo đặt yếu tố bất ngờ lên đầu tiên, chỉ sử dụng trong các lực lượng tinh nhuệ, đặc công, phản ứng nhanh... nhằm đột nhập, tập kích phía sau phòng tuyến đối phương hoặc giải cứu con tin, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt bí mật, quan trọng khác. Các chiến đấu viên tham gia huấn luyện, thực hành phải có bản lĩnh tốt, khả năng giữ thăng bằng và triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu, ngay khi chạm đất. 

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 9.

Phân đội đặc công thực hành đổ bộ đường không

ẢNH: LÊ TIẾN

Một số hình ảnh do phóng viên Thanh Niên thực hiện:

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 10.

Bộ đội đặc công vận động lên máy bay trực thăng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 11.

Lực lượng trinh sát cơ động lên máy bay trực thăng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 12.

Trinh sát đặc nhiệm Tổng cục II đổ bộ từ máy bay trực thăng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 13.

Thả dây đổ bộ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 14.

Triển khai đội hình chiến đấu

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 15.

Đổ bộ xuống đường băng

ẢNH: LÊ TIẾN

Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không - Ảnh 16.

Đổ bộ đường không từ trực thăng Mi-171

ẢNH: LÊ TIẾN


Tin liên quan

Phi công quân sự nhảy dù

Phi công quân sự nhảy dù

Các phi công quân sự thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, hôm qua đã thực hiện huấn luyện nhảy dù tại sân bay quân sự Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là hoạt động huấn luyện bắt buộc với phi công.

Hải quân đánh bộ huấn luyện đổ bộ đường không

Huấn luyện bộ đội nhảy dù

Khám phá thêm chủ đề

Trinh sát đặc nhiệm Tổng cục II Đặc công đổ bộ đường không Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận