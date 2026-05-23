Trinh sát đặc nhiệm đổ bộ đường không

Trong 2 tuần qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai đợt thực hành, huấn luyện đổ bộ đường không đối với lực lượng trinh sát đặc nhiệm, đặc công... đóng quân ở phía nam.

Các đơn vị đặc biệt thực hành, huấn luyện đổ bộ đường không là Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm 94 (Tổng cục II), Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công), Tiểu đoàn Đặc công 60 và Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Bộ Tham mưu Quân khu 7), Đại đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh TP.HCM).

Bộ đội Tiểu đoàn Đặc công 60 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) triển khai đội hình chiến đấu ngay khi tiếp đất

Các trực thăng thả lực lượng đổ bộ là Mi-171 số hiệu SAR-02 và Mi-8 số hiệu 7848 của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Nội dung huấn luyện đổ bộ đường không được chia làm 2 phần: Nhảy dù từ độ cao 800 m - 1.000 m bằng dù quân sự D6; đổ bộ tiếp đất trực tiếp từ trực thăng, bằng dây treo.

Đổ bộ đường không bằng đu dây từ trực thăng (hay còn gọi là kỹ thuật tụt dây trổ treo) là chiến thuật thả quân đặc biệt. Hoạt động này đảm bảo nhanh chóng triển khai lực lượng chiến đấu xuống các khu vực máy bay không thể hạ cánh (rừng rậm, nóc nhà, đầm lầy, đảo, nhà giàn, boong tàu...).

Súng tiểu liên STV-215 trang bị cho lực lượng đặc công đổ bộ

Dây treo được thả từ trực thăng xuống điểm đích, sau đó các chiến đấu viên đeo găng tay bảo hộ dày, nắm chặt lấy dây, dùng lực kẹp của 2 chân và tay để kiểm soát tốc độ trượt xuống.

Bộ đội đặc công tham gia đổ bộ đường không sử dụng súng tiểu liên Micro Uzi

Do mục đích thả quân nhanh nhất, kỹ thuật này không sử dụng đai an toàn.

Trinh sát đặc nhiệm Tổng cục II dùng súng AK báng gấp

Một chỉ huy Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm 94 (Tổng cục II) cho biết, khoa mục đổ bộ bằng dây treo đặt yếu tố bất ngờ lên đầu tiên, chỉ sử dụng trong các lực lượng tinh nhuệ, đặc công, phản ứng nhanh... nhằm đột nhập, tập kích phía sau phòng tuyến đối phương hoặc giải cứu con tin, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt bí mật, quan trọng khác. Các chiến đấu viên tham gia huấn luyện, thực hành phải có bản lĩnh tốt, khả năng giữ thăng bằng và triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu, ngay khi chạm đất.

