Trò giỏi của HLV Khánh Thi, ‘hot girl’ Nguyễn Hoàng Ngọc vươn tầm ra thế giới

Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF) vừa đăng tải bài viết dài mang tên "Từ những đêm ngủ trên sàn tập đến ngôi vô địch châu Á: Những hy sinh thầm lặng của Nguyễn Hoàng Ngọc". Không chỉ điểm lại hành trình giành HCĐ thế giới và chức vô địch châu Á của nữ VĐV Việt Nam, bài viết còn kể về những góc khuất ít người biết phía sau thành công của cô.

Từng ngủ ngay trên sàn tập để theo đuổi ước mơ

Sau khi giành HCĐ nội dung Solo Latin nữ tại giải vô địch thế giới ở Bremen (Đức), rồi tiếp tục đăng quang Giải vô địch châu Á trên sân nhà TP.HCM, Hoàng Ngọc trở thành tâm điểm của khiêu vũ thể thao Việt Nam. Thế nhưng, phía sau những tấm huy chương là một hành trình không hề bằng phẳng.

Nguyễn Hoàng Ngọc giành ngôi vô địch đơn nữ Latin châu Á sau hành trình vượt qua nhiều thử thách ẢNH: BTC

Nữ VĐV cho biết điều khiến cô xúc động nhất sau khi trở về Việt Nam không chỉ là chiến thắng, mà còn là cảm giác được thi đấu trước khán giả quê nhà.

"Giành HCĐ thế giới là một cột mốc rất đặc biệt trong sự nghiệp, nhưng trở về thi đấu trước khán giả Việt Nam mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Khi nghe mọi người cổ vũ, tôi có thêm rất nhiều năng lượng và động lực. Điều đó cũng nhắc tôi rằng luôn có rất nhiều người đã tin tưởng và đồng hành cùng mình. Tôi chỉ muốn cống hiến màn trình diễn tốt nhất để đáp lại sự ủng hộ ấy", Hoàng Ngọc chia sẻ.

Ngay sau chuỗi giải đấu tại châu Âu, cô gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào giải đấu trên sân nhà. Dù thừa nhận cơ thể mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục và thi đấu với cường độ cao, nữ VĐV cho biết cô luôn cố gắng giữ sự bình tĩnh.

"Cơ thể tôi chắc chắn rất mệt sau khi thi đấu ở châu Âu rồi trở về Việt Nam dự một giải đấu lớn khác. Nhưng tôi nghĩ VĐV nào cũng phải trải qua những thời điểm như vậy. Điều quan trọng nhất là hồi phục thật tốt, giữ tinh thần ổn định và tập trung vào từng bài thi thay vì quá nghĩ về kết quả cuối cùng. Áp lực luôn tồn tại, nhưng tôi chọn biến nó thành động lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", cô nói.

Có những ngày Nguyễn Hoàng Ngọc tập luyện đến khuya và ngủ ngay tại phòng tập để tiếp tục buổi tập hôm sau ẢNH: WDSF

Ít ai biết rằng chỉ một năm trước, Hoàng Ngọc từng trải qua cú sốc lớn nhất sự nghiệp khi không thể tham dự giải vô địch thế giới vì không được phép nhập cảnh vào Đức.

"Đó là một trong những nỗi đau lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã chuẩn bị trong một thời gian rất dài nhưng cuối cùng lại không thể bước lên sàn đấu. Tôi thực sự suy sụp vì cảm giác mọi nỗ lực của mình đã dừng lại ngay trước vạch đích", cô nhớ lại.

Thay vì bỏ cuộc, Hoàng Ngọc tiếp tục tập luyện để trở lại chính nơi từng để lại ký ức buồn. Khi quay lại Bremen một năm sau, mọi ký ức cũ lại ùa về.

"Khi đặt chân đến Đức năm nay, rất nhiều ký ức của năm trước hiện lên trong đầu. Nhưng ngay khi bước lên sàn đấu, tất cả những cảm xúc ấy đều biến mất. Tôi chỉ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có mặt ở đây nhờ sự kiên trì của chính bản thân. Lúc đó, tôi không còn muốn chứng minh điều gì với người khác nữa. Tôi chỉ muốn chứng minh với chính mình rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc", Hoàng Ngọc chia sẻ.

Với cô, tấm HCĐ thế giới không đơn thuần là một thành tích chuyên môn.

"Tấm HCĐ ấy có ý nghĩa nhiều hơn một kết quả thi đấu. Nó là thành quả của nhiều năm kiên trì, kỷ luật và không ngừng tiến về phía trước dù phải đối mặt với rất nhiều thử thách", nữ VĐV bày tỏ.

Nguyễn Hoàng Ngọc (đứng bục số 3) cho rằng mỗi thất bại đều có thể trở thành động lực để tiếp tục vươn lên ẢNH: WDSF

Thành công được đánh đổi bằng nhiều năm hy sinh

Bên cạnh rào cản về chuyên môn, Hoàng Ngọc cũng phải đối mặt với áp lực tài chính trong nhiều năm theo đuổi DanceSport. Theo cô, mỗi chuyến thi đấu quốc tế đều đòi hỏi khoản kinh phí lớn cho việc tập luyện, trang phục, di chuyển, ăn ở và lệ phí thi đấu. Vì vậy, mọi kế hoạch đều phải được tính toán rất cẩn thận.

"Có rất nhiều lần tôi phải cân nhắc từng chuyến đi, từng khoản chi chỉ để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cuộc sống của tôi nhiều năm gần như chỉ xoay quanh việc tập luyện. Có những ngày tôi ở phòng tập từ sáng đến tối, mệt quá thì ngủ luôn tại đó rồi sáng hôm sau lại tiếp tục tập. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, chủ yếu là tập luyện, thi đấu và không ngừng cố gắng để tiến bộ hơn mỗi ngày", Hoàng Ngọc kể.

HLV Khánh Thi cũng khẳng định mọi thành tích học trò có được hôm nay đều là kết quả của nhiều năm kỷ luật, hy sinh và nỗ lực âm thầm phía sau ánh hào quang.

Nhìn lại hành trình từ cô gái chỉ biết miệt mài tập luyện mỗi ngày đến khi đứng trên bục nhận huy chương thế giới và châu Á, Hoàng Ngọc cho rằng điều thay đổi lớn nhất không phải là số danh hiệu cô giành được, mà là sự trưởng thành của chính bản thân. Những lần thất bại, những khó khăn và cả những biến cố đã giúp cô học được cách mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã.

Tấm HCĐ thế giới tại Đức là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Hoàng Ngọc ẢNH: BTC

"Nếu nhìn lại, tôi nghĩ điều thay đổi lớn nhất không phải là những tấm huy chương, mà là con người mình đã trở thành. Tôi đã học được rằng thất bại không bao giờ là dấu chấm hết. Mỗi lần vấp ngã đều có thể trở thành động lực nếu mình sẵn sàng đứng dậy và tiếp tục", cô chia sẻ.

Sau HCĐ thế giới và chức vô địch châu Á, Hoàng Ngọc khẳng định cô vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước.

"Tôi tin rằng mỗi thành tích chỉ là khởi đầu của thử thách tiếp theo. Tôi muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, chinh phục thêm nhiều danh hiệu và góp phần đưa khiêu vũ thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới trên đấu trường quốc tế. Nếu hành trình của tôi có thể truyền cảm hứng để các VĐV trẻ tin vào ước mơ và không bao giờ từ bỏ, đó sẽ là một trong những thành công lớn nhất", nữ VĐV bày tỏ.

Khép lại bài viết, Chủ tịch Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới Shawn Tay nhận định Solo Latin đang phát triển mạnh trên toàn cầu và những câu chuyện như của Nguyễn Hoàng Ngọc chính là nguồn cảm hứng để các VĐV tiếp tục vượt qua giới hạn của bản thân. Theo ông, hành trình của nữ VĐV Việt Nam là minh chứng rằng tài năng, sự kiên trì và ý chí có thể vượt qua mọi rào cản để chạm tới đỉnh cao của khiêu vũ thể thao thế giới.