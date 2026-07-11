Đầu bếp Mỹ 'Thánh Liêm' Leslie Gilliams ký tặng gần 1.000 CĐV tại The Grand Esports

Buổi giao lưu là một trong những hoạt động bên lề của The Grand Esports 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 12.7 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện do Cục TDTT Việt Nam (Bộ VH-TT-DL), Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, quy tụ hơn 130 vận động viên đến từ 10 quốc gia tranh tài ở nhiều bộ môn thể thao điện tử. Ngoài các nội dung thi đấu, sự kiện còn có nhiều khu vực trải nghiệm dành cho cộng đồng yêu game, cosplay và văn hóa đại chúng.

Leslie Gilliams tại sự kiện The Grand Esports 2026 ẢNH: BTC

Buổi giao lưu thú vị của Leslie Gilliams với CĐV

Chia sẻ tại chương trình, Leslie Gilliams cho biết ông ấn tượng trước bầu không khí sôi động và sự nhiệt tình của khán giả Việt Nam.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự nhiệt huyết của các bạn trẻ dành cho esports. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng và niềm đam mê của mọi người. Những gì tôi chứng kiến hôm nay thực sự rất đáng kinh ngạc", Leslie Gilliams nói.

Sau phần giao lưu trên sân khấu, vị đầu bếp người Mỹ tiếp tục dành nhiều thời gian ký tặng, chụp ảnh và trò chuyện cùng người hâm mộ.

"Tình cảm và sự ủng hộ mà người hâm mộ Việt Nam dành cho tôi thực sự vượt ngoài mong đợi. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảng thời gian này", ông chia sẻ.

Leslie Gilliams giao lưu cùng người hâm mộ tại The Grand Esports 2026 ẢNH: BTC

Là người hâm mộ lâu năm của Leslie Gilliams, anh Nguyễn Tiến Mạnh (Hà Nội) gây chú ý khi hóa thân thành chính thần tượng của mình để tham dự sự kiện. Anh cho biết đã theo dõi Leslie từ khi ông tham gia MasterChef Mỹ năm 2015 và yêu thích tinh thần kiên trì, luôn giữ năng lượng tích cực của vị đầu bếp này.

"Đây là lần thứ hai mình được gặp Leslie. Năm ngoái mình cũng cosplay nhân vật này để giao lưu cùng ông, năm nay tiếp tục quay lại vì rất mong chờ sự kiện", anh Mạnh chia sẻ.

Theo anh Mạnh, The Grand Esports không chỉ có các giải đấu mà còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và cosplay dành cho cộng đồng.

Có mặt từ sớm để tham dự chương trình, bạn Bùi Bích Ngọc (Hà Nội) cho biết điều mong chờ nhất là được gặp trực tiếp Leslie Gilliams. Ngoài buổi giao lưu, Ngọc cũng dành thời gian trải nghiệm các khu vực trò chơi tại sự kiện.

Leslie Gilliams trải nghiệm booth game Football Pro tại The Grand Esports 2026 ẢNH: BTC

Bên cạnh các nội dung thi đấu, The Grand Esports 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với khách mời, cosplay và trải nghiệm dành cho cộng đồng. Theo ban tổ chức, đây là những hoạt động nhằm mở rộng không gian kết nối giữa người chơi, người hâm mộ và các nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực thể thao điện tử.