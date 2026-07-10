The Grand Esports 2026 khai mạc, Epic Seven và Street Fighter 6 bùng nổ ngay ngày đầu

WisadelXT đăng quang giải Epic Seven đầu tiên tại Việt Nam

Nội dung Epic Seven đã mang đến những trận đấu kịch tính ngay từ vòng bán kết khi cả hai cặp đấu đều phải bước vào ván quyết định.

Ở trận bán kết đầu tiên, Kazari vượt qua Yuki với tỷ số 2-1 sau màn đấu trí căng thẳng. Hai tuyển thủ liên tục thay đổi chiến thuật, đọc bài đối thủ khiến thế trận giằng co trong hai ván đầu. Đến ván đấu quyết định, khi cả hai gần như đã tung ra những lựa chọn mạnh nhất, Kazari tận dụng tốt những thời điểm then chốt để giành chiến thắng và ghi tên vào trận chung kết.

The Grand Esports 2026 diễn ra đầy hấp dẫn ẢNH: BTC

WisadelXT trở thành nhà vô địch Epic Seven ẢNH: BTC

Trong khi đó, cặp bán kết giữa WisadelXT và CatDespair cũng diễn ra không kém phần hấp dẫn. Sau khi chia đều chiến thắng ở hai ván đầu, CatDespair từng đứng trước cơ hội rất lớn để kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, một sai lầm trong khâu xử lý đã tạo bước ngoặt, giúp WisadelXT từng bước lật ngược tình thế trước khi hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1.

Bước vào trận chung kết, WisadelXT tiếp tục cho thấy phong độ vượt trội. Với những lượt cấm chọn được chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng kiểm soát thế trận ngay từ giai đoạn đầu, tuyển thủ này gần như không cho Kazari cơ hội triển khai lối chơi sở trường.

Chiến thắng áp đảo 3-0 giúp WisadelXT trở thành nhà vô địch của giải đấu Epic Seven chính thức đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc đáng nhớ đối với cộng đồng người chơi bộ môn này.

Bell khiến người hâm mộ bất ngờ tại Street Fighter 6

Ở sân chơi quốc tế EGC, Street Fighter 6 tiếp tục mang đến những màn đối đầu chất lượng giữa các tuyển thủ hàng đầu khu vực.

Các đại diện Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước những đối thủ mạnh. Dù chưa thể góp mặt trong nhóm tranh huy chương, hai tuyển thủ chủ nhà vẫn để lại nhiều dấu ấn khi lần lượt khép lại giải đấu ở vị trí tốp 5 và tốp 6.

Bất ngờ đầu tiên xuất hiện ở bán kết khi Bravery (Singapore), tuyển thủ từng tham dự Capcom Cup và được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch, bất ngờ thất bại 1-3 trước đại diện Hàn Quốc Cosco.

Ở cặp đấu còn lại, Bell của Thái Lan thể hiện sức mạnh thuyết phục khi đánh bại Shuzo (Nhật Bản) với tỷ số 3-0 để giành quyền góp mặt trong trận chung kết.

Bell là nhà vô địch của EGC Street Fighter 6 ẢNH: BTC

Trận đấu cuối cùng giữa Bell và Cosco trở thành tâm điểm của ngày khai mạc. Trong bối cảnh nhiều người đánh giá Cosco nhỉnh hơn sau màn trình diễn xuất sắc ở bán kết, Bell lại tạo nên bất ngờ khi lựa chọn Lily - nhân vật vốn không được đánh giá cao trong meta hiện tại.

Bằng lối chơi sáng tạo, khả năng đọc tình huống tốt cùng những pha phản công chính xác, Bell hoàn toàn làm chủ thế trận trước đối thủ Hàn Quốc để giành chức vô địch EGC Street Fighter 6. Màn đăng quang cùng Lily nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngày thi đấu đầu tiên.

Bên cạnh những màn tranh tài chuyên môn, The Grand Esports 2026 còn thu hút đông đảo người hâm mộ đến Cung Điền kinh Mỹ Đình để theo dõi trực tiếp và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu cùng cộng đồng thể thao điện tử.

Việc đồng thời tổ chức hệ thống giải quốc gia VENC và giải quốc tế EGC tạo nên bức tranh toàn diện cho Esports Việt Nam, từ sân chơi dành cho các vận động viên trong nước đến cơ hội cọ xát với những tuyển thủ hàng đầu khu vực.

Theo lịch thi đấu, ngày 10.7, The Grand Esports 2026 sẽ tiếp tục với các trận chung kết Cúp Thể thao điện tử quốc gia ở hai bộ môn AU Mobile và Đột Kích, hứa hẹn mang đến thêm nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn trước khi sự kiện bước vào những ngày thi đấu cao điểm.