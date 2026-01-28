Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trợ lý AI Clawdbot đang gây sốt Thung lũng Silicon

Kiến Văn
Kiến Văn
28/01/2026 07:16 GMT+7

Trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) nguồn mở Clawdbot đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng công nghệ trong những ngày qua.

Các cuộc thảo luận trực tuyến về Clawdbot đã lan tỏa nhanh chóng vào cuối tuần qua, đặc biệt trong giới những người tiên phong và chuyên gia AI tại Thung lũng Silicon (Mỹ). Clawdbot đã xây dựng được một lượng người dùng trung thành, với nhiều người chia sẻ kinh nghiệm và thiết lập cá nhân hóa của họ.

Trợ lý AI Clawdbot đang gây sốt cộng đồng công nghệ - Ảnh 1.

Clawdbot và câu hỏi lớn về bảo mật trong kỷ nguyên AI tự hành

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thường được chạy trên một chiếc Mac Mini chuyên dụng, Clawdbot cho phép người dùng cấp quyền truy cập vào tài khoản ChatGPT hoặc Claude, cũng như email, lịch và các ứng dụng nhắn tin. Sự phổ biến của Clawdbot đã khiến nó trở thành một hiện tượng mạng khi nhiều nhà phát triển chia sẻ hình ảnh hài hước về cách họ thiết lập công cụ này.

Lý do nào khiến Clawdbot được bàn tán sôi nổi?

Clawdbot là một trợ lý AI nguồn mở được phát triển bởi Peter Steinberger - người nổi tiếng với sản phẩm PSPDFKit. Công cụ này được biết đến với biểu tượng cảm xúc tôm hùm và là một ví dụ điển hình về AI tự chủ (Agentic AI), cho phép thực hiện các hành động phức tạp thay mặt người dùng.

Người dùng Clawdbot cho biết công cụ có khả năng ghi nhớ thông tin và thực hiện các hành động cá nhân hóa, như gửi thông báo khi có email quan trọng. Với sự thành công này, nhiều người dự đoán Clawdbot sẽ thu hút sự chú ý từ các công ty AI lớn như OpenAI và Anthropic.

Để dùng thử Clawdbot, người dùng có thể tải mã nguồn từ Github. Tuy nhiên, việc cài đặt không đơn giản như tải một ứng dụng thông thường, bởi công cụ yêu cầu một số kiến thức kỹ thuật. Ngoài ra, người dùng cần lưu ý đến các vấn đề bảo mật và quyền riêng tư, vì Clawdbot có quyền truy cập đầy đủ vào hệ thống của thiết bị.

Steinberger đã cảnh báo rằng việc vận hành Clawdbot có thể tiềm ẩn rủi ro, nhấn mạnh rằng không có thiết lập nào hoàn toàn an toàn. Người dùng có thể tham khảo công cụ kiểm tra bảo mật và phần Câu hỏi thường gặp trên Github để hiểu rõ hơn về các mối đe dọa tiềm ẩn.

Clawdbot trợ lý AI Mã nguồn mở thung lũng Silicon Agentic AI
