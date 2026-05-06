Mỗi người một kiểu đón mưa

Những ngày nay, trời chuyển mưa, nhiều người 'chuyển mood'. Với Trần Khang Thuận (30 tuổi, làm việc ở đường Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.HCM), đó là cảm xúc pha trộn giữa trầm lắng dịu dàng và hoài niệm. "Sau đợt nắng nóng kéo dài, mấy nay tự nhiên có mưa xuống làm mình thấy người dịu lại, nhưng cũng có phần trầm trầm", Thuận tâm sự.

Mưa đầu mùa bất chợt khiến nhiều người “chuyển mood”, vô tình tạo ra một khoảng lặng giữa nhịp sống vốn rất nhanh ẢNH: LAN VY

Thuận kể, có hôm ngồi quán cà phê quen, nhìn trời bỗng dưng mây đen kéo tới tối sầm, mưa rơi, dòng xe chạy chậm lại, tự nhiên nhớ lại những kỷ niệm xưa: "Mình nhớ về mấy năm trước, cũng những ngày mưa, cũng từng ngồi cà phê với một người cũ. Không phải nhớ và buồn nhiều, mà là hoài niệm một chút rồi thôi". Mưa gợi lại nhiều cảm xúc, hoài niệm về nhiều điều thường bị quên đi giữa guồng quay công việc và cuộc sống tất bật.

"Mình nhận ra mỗi lần trời mưa, mình dễ bị kéo về mấy ký ức cũ trong một khoảnh khắc, làm mình lặng đi một lúc", Thuận nói.

Nhiều người cảm thấy hoài niệm khi ngắm nhìn cơn mưa ẢNH: LAN VY

Đón những trận mưa đầu mùa, Nguyễn Trần Bình An (26 tuổi, ngụ ở đường Phạm Viết Chánh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm. "Mấy tuần rồi trời nóng hầm hập, mình chỉ mong có mưa thôi. Nên mấy hôm nay cứ thấy mưa là mình thích lắm, mát quá trời", An nói.

Mưa nhẹ cũng là thời điểm lý tưởng để đi bộ thư giãn của nhiều bạn trẻ ẢNH: LAN VY

Sở thích đặc biệt của Bình An là đi dạo hoặc chạy bộ dưới trời mưa bay. An chia sẻ: "Những lúc đó mình không nghĩ nhiều, chỉ đi thôi, nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận không khí xung quanh khác hẳn. Người hơi ướt nhưng mát và nhẹ nhõm lắm. Đi tầm nửa tiếng về là thấy đầu óc thoáng hơn, quay lại làm việc cũng đỡ stress".

Có người chọn cách chạy bộ dưới mưa để tìm cảm giác nhẹ nhõm và thoáng đầu óc ẢNH: LAN VY

Với nhiều bạn trẻ, mưa là lúc dâng trào mong muốn chia sẻ tâm trạng. Nguyễn Phan Ái Như, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, thường đăng về mưa lên mạng để bạn bè cùng "chill" (thư giãn, thoải mái): "Mấy nay trời bỗng hay đổ mưa, mỗi lần mưa là mình lại bồi hồi, mình hay ra ban công đứng quay vài clip, kiểu quay mưa rơi, khung cảnh trời lộng gió, xe chạy qua lại".

Cô nàng cho biết thường chọn những góc quay sao cho "nghệ thuật", gợi cảm giác trầm lắng, sau đó tìm một bản nhạc buồn nhẹ, có liên quan đến mưa để ghép vào story (tính năng chia sẻ khoảnh khắc ảnh hoặc video tự xóa sau 24 giờ - PV) đăng mạng xã hội. "Có cảnh mưa cộng với nhạc đúng tâm trạng đem lại cảm giác như đang ở trong một cảnh phim đầy cảm xúc vậy", cô bạn nói thêm.

Vì sao trời chuyển mưa, nhiều người 'chuyển mood'?

Theo chuyên gia, hiện tượng "chuyển mood" khi trời mưa là điều có cơ sở. Thạc sĩ tâm lý Lê Mỹ Cẩm Hoài, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), cho rằng yếu tố thời tiết có mối liên hệ trực tiếp đến trạng thái cảm xúc của con người.

Theo chuyên gia, khi trời bắt đầu chuyển mưa, ánh sáng tự nhiên suy giảm, âm thanh của mưa, không gian trầm xuống dễ kích hoạt trạng thái suy tư, hoài niệm ẢNH: LAN VY

"Ánh sáng tự nhiên suy giảm trong những ngày mưa khiến cơ thể giảm sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác tích cực. Đồng thời, âm thanh của mưa, không gian trầm xuống cũng dễ kích hoạt trạng thái suy tư, hoài niệm. Với người trẻ vốn nhạy cảm, nhiều trải nghiệm nội tâm, điều này càng rõ rệt", bà Hoài cho hay.

Nguyễn Trần Bình An cho biết khi thời tiết chuyển từ nắng ấm sang mưa rào, trong lòng cảm giác nôn nao khó tả, nhưng đó không phải nỗi buồn. "Mỗi khi đi dưới mưa, đầu mình bớt rối bời, suy nghĩ tĩnh lặng lại, cảm giác như được tạm dừng mọi thứ", cậu mô tả.

Còn Nguyễn Phan Ái Như thì thừa nhận: "Khi ngắm mưa thì mình thấy lòng có chút buồn man mác, có chút cô đơn nhưng cũng không rõ cảm xúc ấy chính xác là gì".

Theo bà Hoài, cảm giác "chùng xuống" hay "tâm trạng hơn" khi trời mưa không phải là tiêu cực, mà là một dạng điều chỉnh cảm xúc tự nhiên. Tuy nhiên, nếu kéo dài và đi kèm biểu hiện mất động lực sẽ dẫn đến tâm lý thu mình. Vì lẽ đó, bà Hoài khuyên người trẻ cần chú ý cân bằng lại sinh hoạt, tránh rơi vào trạng thái tiêu cực.

Mưa khiến không gian mát mẻ, dòng xe thưa và chậm hơn, cũng là lúc khơi gợi những cảm xúc riêng ẢNH: LAN VY

Ở lăng kính khác, chuyên gia tâm lý, thạc sĩ xã hội học Đặng Phú Đức, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), nhận định mưa không chỉ tác động sinh học mà còn mang tính biểu tượng trong văn hóa đô thị. "Trong đời sống hiện đại, người trẻ thường sống nhanh, ít có khoảng lặng. Những cơn mưa bất chợt vô tình tạo ra khoảng ngắt trong nhịp sống đó. Chính sự chậm lại này khiến họ có xu hướng quay vào bên trong, suy nghĩ nhiều hơn, từ đó dễ nảy sinh cảm xúc sâu lắng", ông Đức chia sẻ.

Ông Đức cũng cho rằng mạng xã hội góp phần khuếch đại hiện tượng này. Khi hình ảnh mưa gắn liền với những câu chuyện buồn, ký ức, âm nhạc "chill", người trẻ dễ "đồng cảm tập thể", từ đó hình thành một dạng "mood theo mùa".

"Có thể thấy, những cơn mưa không chỉ làm mát không khí mà còn đánh thức một phần cảm xúc trong mỗi người. Với người trẻ, đó vừa là cơ hội để lắng lại, kết nối với bản thân, nhưng cũng cần tỉnh táo để không bị cuốn quá sâu vào những cảm xúc tiêu cực", ông Đức nói thêm.