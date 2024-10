Ngày 28.10, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an H.Long Mỹ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Vinh (24 tuổi, ở Hậu Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Vinh làm thuê cho công trình bơm cát thi công dự án cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, đoạn qua địa bàn H.Long Mỹ (Hậu Giang). Hằng ngày, trên đường đi làm, thấy các ống nhựa dùng bơm cát để dọc các tuyến lộ nhưng không người trông coi, Vinh nảy sinh ý định trộm cắp, bán lấy tiền tiêu xài.

Lấy lời khai bị can trộm cắp tài sản công trình thi công cao tốc Hậu Giang - Cà Mau ẢNH: CÔNG AN HẬU GIANG CUNG CẤP

Khoảng 23 giờ ngày 14.8, Vinh trộm 40 ống nhựa bơm cát và một bộ dụng cụ tháo lắp trên tuyến đường thuộc xã Thuận Hưng, H.Long Mỹ rồi thuê xe tải chở lên tỉnh Long An bán. Nhận được tin báo, Công an H.Long Mỹ nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt được Vinh.

Bước đầu, Vinh khai nhận vào các ngày 30.6 và 4.8 đã thực hiện 2 vụ trộm ống nhựa bơm cát khác tại xã Lương Tâm và TT.Vĩnh Viễn (H.Long Mỹ). Với thủ đoạn này, Vinh lấy được tổng cộng 76 ống rồi thuê xe chở lên Long An bán.

Tổng số tiền Vinh kiếm được qua 3 lần trộm cắp trên 47 triệu đồng. Kết quả định giá tài sản Vinh lấy trộm hơn 78 triệu đồng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Mỹ đã thu hồi toàn bộ ống nhựa tang vật.

Vụ trộm cắp tài sản nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Long Mỹ tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.