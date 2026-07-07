Trộm chó bị lộ tẩy, rút súng điện mở đường tháo chạy nhưng bất thành

Ngày 7.7, trên đường tỉnh 827 đoạn qua chợ Hòa Phú (xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy chạy ngược chiều nhau; trong đó có một xe chở 2 người đàn ông mang theo một bao tải lớn. Cú va chạm không gây thương tích nặng về người nhưng đã làm rách chiếc bao tải chằng phía sau xe máy của 2 người đàn ông. Lúc này, bất ngờ nhiều con chó bị nhét trong bao tải với băng keo dán mõm bị rơi ra đường.

Nghi phạm trộm chó Trương Thanh Hồng bị tạm giữ tại Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Nghi ngờ 2 người đàn ông chạy xe máy chở theo bao tải là đối tượng trộm chó, người dân xung quanh lập tức tri hô, bủa vây và ngăn chặn.

Biết bị lộ tẩy, người đàn ông ngồi sau chiếc xe máy bất ngờ rút một khẩu súng điện tự chế, chĩa thẳng về phía đám đông nhằm uy hiếp và mở đường tháo chạy.

Ngay lập tức, một người đàn ông đi đường mặc đồng phục công nhân đã dũng cảm lao vào áp sát người đàn ông cầm hung khí và khống chế. Sau đó, được sự hỗ trợ của người dân xung quanh, nghi phạm này bị khóa chặt tay tại chỗ. Tuy nhiên, lợi dụng lúc hỗn loạn, nghi phạm còn lại đã nhanh chóng điều khiển xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định trật tự, bảo vệ hiện trường và thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, nghi phạm bị bắt giữ khai tên Trương Thanh Hồng (54 tuổi, ngụ khóm An Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Lực lượng chức năng đã thu giữ khẩu súng điện tự chế cùng số lượng lớn chó bị trộm cắp. Hiện vụ việc đang được Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.