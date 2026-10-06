Ngày 6.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi, ở phường Ea Kao) trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

Trộm đồng hồ Rolex tiền tỉ của bạn làm ăn rồi giấu trong xe máy

Lực lượng công an dựng lại hiện trường nghi phạm đột nhập nhà bạn, trộm đồng hồ Rolex trị giá 1,7 tỉ đồng ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ ngày 3.10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của anh B. (29 tuổi) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao đã chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, truy xét, khoanh vùng những người nghi vấn.

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