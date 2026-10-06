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    Trộm đồng hồ Rolex tiền tỉ của bạn làm ăn rồi giấu trong xe máy
    VideoThời sự

    Trộm đồng hồ Rolex tiền tỉ của bạn làm ăn rồi giấu trong xe máy

    Hữu Tú - Bảo Phúc
    Do làm ăn thua lỗ, nợ nần và túng thiếu tiền bạc, Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi) nảy sinh ý định trộm đồng hồ đắt tiền của bạn mình. Thế nhưng trong lúc cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ, người này đã bị công an bắt giữ.

    Ngày 6.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi, ở phường Ea Kao) trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

    Trộm đồng hồ Rolex tiền tỉ của bạn làm ăn rồi giấu trong xe máy

    Bắt nghi phạm đột nhập nhà bạn, trộm cắp đồng hồ Rolex hơn 1,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Lực lượng công an dựng lại hiện trường nghi phạm đột nhập nhà bạn, trộm đồng hồ Rolex trị giá 1,7 tỉ đồng

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ ngày 3.10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của anh B. (29 tuổi) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

    Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao đã chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, truy xét, khoanh vùng những người nghi vấn.

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