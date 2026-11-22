Một công ty an ninh đã liên lạc với cảnh sát vào khoảng 2 giờ 30 ngày 21.11 (giờ Nhật) sau khi hệ thống an ninh tại ngôi nhà phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Khi đến ngôi nhà nằm tại thành phố Nishinomiya, cảnh sát phát hiện cửa ra vào bị phá cùng nhiều dấu vết cho thấy có sự đột nhập. Số vàng và tiền mặt được cho là cất giữ tại đây đã biến mất. Số vàng bị lấy cắp ước tính trị giá 2,5 triệu USD (hơn 64 tỉ đồng).

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, không có ai ở nhà, kể cả chủ nhà là một doanh nhân (khoảng 40 tuổi).

Hình minh họa vàng thỏi Ảnh: Tạo bằng AI

Cảnh sát đang điều tra vụ này theo hướng một vụ trộm và tiến hành phân tích dữ liệu từ các camera an ninh trong khu vực. Giới điều tra cho rằng một hoặc nhiều nghi phạm đã đột nhập ngôi nhà khi chủ nhân vắng mặt.

Trước đó vào tháng 5, báo Japan Today đưa tin 3 người đột nhập gần 170 ngôi nhà trống ở Nhật Bản, trộm tiền mặt cùng đồ vật có giá trị tổng cộng khoảng 20 triệu yên (hơn 3,3 tỉ đồng).

Vào tháng 2.2025, báo The Japan News đưa tin số vụ trộm cắp nhắm vào những ngôi nhà bỏ trống, không có người ở trong thời gian dài, đã tăng mạnh ở các khu vực của Nhật Bản.

Thiệt hại do các vụ trộm cắp này gây ra đặc biệt đáng chú ý ở các vùng Tohoku, Chubu và một phần của Kyushu. Tổng số tiền bị mất đã vượt quá 1,1 tỉ yên vào năm 2024, tăng hơn 300 triệu yên so với năm 2023.