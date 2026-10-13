Trộm Vespa, thay biển số giả vẫn bị công an 'tóm nhanh' nhờ định vị

Ngày 13.10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay Công an phường Bắc Nha Trang đã phát hiện, bắt giữ N.X.T (35 tuổi, ở xã Vạn Ninh, Khánh Hòa), đối tượng trộm xe máy, nhờ thiết bị định vị.

Trước đó, ngày 10.10, ông H.V.H (ở phường Bắc Nha Trang) trình báo bị mất xe máy Piaggio Vespa Sprint khi đến mua quần áo tại cửa hàng số 722 đường 2.4, phường Bắc Nha Trang. Do sơ hở, ông H. dừng xe trên vỉa hè nhưng quên rút chìa khóa, tạo điều kiện cho kẻ gian lấy trộm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang khẩn trương trích xuất camera an ninh tại khu vực. Hình ảnh ghi nhận một thanh niên đi bộ ngang qua, phát hiện xe không có người trông coi và vẫn cắm chìa khóa nên quay lại lấy xe, nổ máy tẩu thoát.

Hình ảnh nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp được trích xuất từ camera ẢNH: CÔNG AN BẮC NHA TRANG

Đáng chú ý, chiếc Vespa có gắn thiết bị định vị, cung cấp tín hiệu cho thấy xe đang di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Ninh Hòa.

Công an phường Bắc Nha Trang lập tức phân công tổ công tác truy xét, lần theo dấu vết.

Khi đến khu vực một con hẻm thuộc tổ dân phố Hội Phú Nam, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện tín hiệu định vị dừng tại một phòng trọ. Kiểm tra tại đây, công an tìm thấy chiếc Vespa có đặc điểm trùng khớp với xe bị mất, nhưng đã bị thay bằng biển số giả.

N.X.T (35 tuổi, trú xã Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị bắt giữ trong thời gian ngắn ẢNH: CÔNG AN BẮC NHA TRANG

Tại phòng trọ, lực lượng chức năng khống chế N.X.T, người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng trong hình ảnh camera. Làm việc với công an, T. thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy, sau đó đưa xe về phòng trọ và tháo biển số nhằm che giấu tung tích. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp tẩu tán tài sản thì bị phát hiện và bắt giữ.

Từ vụ việc trên, Công an phường Bắc Nha Trang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, luôn rút chìa khóa khi dừng, đỗ xe và trang bị khóa chống trộm, thiết bị định vị để bảo vệ tài sản.