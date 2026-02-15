Trong làn gió đổi mùa - Thơ của Lê Anh Hoài

hình như tháng chạp hò hẹn
những cơn mưa như lời từ biệt mùa đông
trong làn gió đổi mùa
đôi khi mình anh nhớ
về bài hát viết cho mọi người
đôi khi mình anh muốn
viết bài thơ cho một người
đôi khi ta bay lên với một bên cánh rách bươm
đôi khi ta tự nói với chiếc bóng của mình
sao kê những ký ức
giữa mùa lặng câm
đôi khi ta muốn cho đi
kể cả khi người chỉ muốn nhận về tất cả
đôi khi buông bỏ
đôi khi lãng quên
đôi khi nhầm lẫn giữa vứt bỏ và chứng quên
em quên tôi rồi
em không buông bỏ
tôi nghe em hát
tưởng tiếng tim mình
tôi nghe tôi hát
thấy đời phù sinh.
