Văn hóa

Trong làn gió đổi mùa - Thơ của Lê Anh Hoài

Lê Anh Hoài
Lê Anh Hoài
15/02/2026 08:30 GMT+7

hình như tháng chạp hò hẹn

những cơn mưa như lời từ biệt mùa đông

trong làn gió đổi mùa

đôi khi mình anh nhớ

về bài hát viết cho mọi người

đôi khi mình anh muốn

viết bài thơ cho một người

đôi khi ta bay lên với một bên cánh rách bươm

đôi khi ta tự nói với chiếc bóng của mình

sao kê những ký ức

giữa mùa lặng câm

đôi khi ta muốn cho đi

kể cả khi người chỉ muốn nhận về tất cả

đôi khi buông bỏ

đôi khi lãng quên

đôi khi nhầm lẫn giữa vứt bỏ và chứng quên

em quên tôi rồi

em không buông bỏ

tôi nghe em hát

tưởng tiếng tim mình

tôi nghe tôi hát

thấy đời phù sinh.

Trong làn gió đổi mùa - Thơ của Lê Anh Hoài- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

