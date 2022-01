Trong ngày ồn ào về băng đội trưởng tuyển Việt Nam, thầy Park có tin rất vui

Ban tổ chức cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc vừa công bố kết quả và khá bất ngờ khi kình ngư người Quảng Bình đã về nhất. Nói bất ngờ vì so với một số VĐV xuất sắc khác, năm 2021 không phải là năm thực sự nổi trội của VĐV sinh năm 2000 này. Anh đứng thứ 20/34 VĐV tham dự nội dung 800 m tự do nam, đứng thứ 12/29 nội dung 1.500 m tự do nam đều tại Olympic 2020.

Tại giải vô địch thế giới 2021 tại UAE, ở nội dung 400 m tự do nam, Hoàng đạt thành tích 3 phút 43 giây 98, đứng hạng 23/65 VĐV, phá kỷ lục quốc gia còn ở nội dung 1.500m tự do, anh giành thành tích 14 phút 41 giây 00, phá kỷ lục quốc gia, đứng hạng thứ 12/30 VĐV. Ở giải quốc gia bể 25 m, Hoàng giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Đồng đội của Hoàng là Nguyễn Thị Ánh Viên đứng thứ 6 bảng xếp hạng.

Môn điền kinh có 2 VĐV lọt vào tốp 10 VĐV tiêu biểu, gồm Nguyễn Thị Oanh - đoạt 5 huy chương vàng tại các giải trong hệ thống quốc gia và đặc biệt phá kỷ lục quốc gia tồn tại 18 năm ở nội dung 5.000 m nữ. Oanh đứng thứ 2 với 1.030 điểm còn Quách Thị Lan đứng thứ 5. Cô từng lọt vào bán kết nội dung 400 m rào nữ tại Olympic 2020.

Ở môn bóng đá, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như và tiền vệ Nguyễn Quang Hải lần lượt đứng thứ 4 và thứ 9. Thủ môn đội tuyển futsal Việt Nam Hồ Văn Ý đứng thứ 7. Ngoài ra, danh sách tốp 10 còn có VĐV môn taekwondo Trương Thị Kim Tuyền, VĐV môn boxing Nguyễn Thị Thu Nhi và VĐV môn karate Hoàng Thị Mỹ Tâm.





Danh sách 5 HLV tiêu biểu với vị trí đứng đầu thuộc về HLV Phạm Minh Giang (futsal), Trần Văn Sỹ (điền kinh), HLV Park Hang-seo (bóng đá nam), Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ), Lê Tùng Dương (karate).

Tốp 5 VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu gồm Lê Văn Công, Đỗ Thanh Hải, Cao Ngọc Hùng, Trịnh Thị Bích Như, Châu Hoàng Tuyết Loan. Tốp 3 HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu gồm: Lê Quang Thái, Nguyễn Đăng Viễn, Đặng Văn Phúc.

Lễ trao thưởng HLV, VĐV tiêu biểu và HLV, VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu sẽ được tổ chức vào ngày 27.3.2022.