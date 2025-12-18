‘Trọng tài phá hỏng trận chung kết, bóp nghẹt chúng tôi'

Ngay BHL Thái Lan cũng bất bình dùm Việt Nam về việc bàn thắng bị khước từ

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi để vuột chức vô địch một cách đáng tiếc, HLV Mai Đức Chung nói "Tôi không có ý chê bai SEA Games lần này, nhưng tổ trọng tài thổi giải nữ lần này đều không chuẩn. Các trọng tài đã mắc quá nhiều sai sót không đáng có. Một trận đấu chung kết mà tôi không hiểu sao lại mắc quá nhiều lỗi. Chúng tôi đã bị khước từ ít nhất 2 tình huống đều với đội Philippines. Một ở vòng bảng khi Thanh Nhã sút bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài ngó lơ. Còn trận chung kết, bàn thắng của Bích Thùy quá rõ ràng, vậy mà họ lại thẳng thắn khước từ cho rằng việt vị.

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

HLV Mai Đức Chung bức xúc với trọng tài ẢNH: KHẢ HÒA

Bích Thùy bay người đánh đầu đẹp mắt ẢNH: KHẢ HÒA

Nhưng trợ lý trọng tài người Lào lại phất cờ không công nhận ẢNH: KHẢ HÒA

Bàn thắng đó phải được công nhận, nhưng trọng tài đã làm hỏng trận chung kết. Ngay ban huấn luyện đội Thái Lan sau trận cũng qua nói với chúng tôi: "Đó là một bàn thắng quá hợp lệ. Trọng tài đã không công bằng với đội của các bạn". Nên không riêng đội Việt Nam mà cả phía Thái Lan cũng rất bất bình thay cho chúng ta.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Thủ môn Kim Thanh đã chơi xuất sắc ẢNH: KHẢ HÒA

Về trận đấu phải nói rằng trận đấu hôm nay chúng tôi chơi tốt. Tôi không có gì phàn nàn về các cầu thủ. Họ đã chơi lăn xả, nỗ lực, vắt hết sức rất đáng khen. Đặc biệt là đã triệt hết các quả bóng bổng, không cho đội Philippines gây khó. Các cầu thủ đã đá rất kỷ luật và có tinh thần thi đấu tốt. Đội Philippines họ đâu thể phát huy vũ khí bóng bổng như từng làm khó chúng ta.

BHL động viên các cầu thủ ẢNH: KHẢ HÒA

Tôi có buồn không? Dĩ nhiên thua mà lại thua một cách tức tưởi như vậy thì tôi rất buồn. Nhưng chúng ta phải biết đón nhận cái buồn đó một cách bình thường. Trong bóng đá có thắng có thua. Người ta không công nhận bàn thắng thì chúng ta thua. Nhưng chúng ta không bị lép vế, không bị đè bẹp. Nhưng rõ ràng điều này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng, đến thành tích của đội Việt Nam".

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận HCB ẢNH: KHẢ HÒA

