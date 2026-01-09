Trọng Tấn, Thanh Lam... mừng sinh nhật 40 năm Báo Thanh Niên

Tối 8.1, tại khán phòng sang trọng của khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, cuộc gặp mặt kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên đã được đón các nghệ sĩ tên tuổi: Thanh Lam, Trọng Tấn - Tấn Đạt, Hà An Huy đến chia vui cùng sự kiện.

4 nghệ sĩ tên tuổi cùng góp mặt Ảnh: Đình Huy

Những 'mùa xuân nho nhỏ' của người làm Báo Thanh Niên

Mở màn chương trình là diva Thanh Lam - giọng ca nhạc nhẹ hàng đầu từng nhiều năm gắn bó với Báo Thanh Niên khi luôn là "gương mặt đinh" góp mặt tại series chương trình Duyên dáng Việt Nam - thương hiệu vang tiếng một thời của Báo Thanh Niên.

"Nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam với Mùa xuân nho nhỏ Ảnh: Đinh Huy

"Nữ hoàng nhạc nhẹ" xuất hiện ấn tượng trên sân khấu với trang phục màu đỏ, tượng trưng cho ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu và sức sống cùng chất giọng nồng nàn và phong cách biểu diễn khoáng đạt.

Lý giải vì sao chọn ca khúc Mùa xuân nho nhỏ (thơ: Thanh Hải, nhạc: Trần Hoàn) cho tiệc mừng sinh nhật tuổi 40 của Báo Thanh Niên, diva Thanh Lam cho biết: "Những ca từ đẹp: Ta làm con chim hót/ Ta làm một nhành hoa/ Một nốt trầm xao xuyến/ Tan biến trong hòa ca hẳn cũng là tâm thế sống, tâm thế làm nghề đẹp của những người làm báo nói chung và Báo Thanh Niên nói riêng: Được góp một tiếng nói có chính kiến, giàu ý nghĩa vào "biển thông tin" hôm nay...".

Dàn nghệ sĩ chia vui cùng Ban biên tập Báo Thanh Niên tại sự kiện Ảnh: Đinh Huy

Những ca từ trong Mùa xuân nho nhỏ: "Đất nước bốn ngàn năm/ Vất vả và gian lao/ Đất nước như vì sao/ Vững vàng phía trước…" phần nào cũng chính là tâm thế của những người làm báo giàu trải nghiệm và tâm huyết, qua những lời tâm sự của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên tại lễ kỷ niệm, khi nhìn lại chặng đường phát triển của báo suốt 4 thập kỷ qua: "Đường đi có lúc trắc trở, gập ghềnh, đôi khi va vấp, nhưng sự đoàn kết của tập thể người lao động, ý thức về phẩm giá và tâm niệm xây dựng một tờ báo hào hiệp, tử tế, nhân văn đã giúp Thanh Niên vững bước trong hành trình phát triển của đất nước…".

Thanh Lam - Trọng Tấn ngợi ca vẻ đẹp của thanh xuân với Nơi gặp gỡ tình yêu Ảnh: Đinh Huy

Thêm lần nữa, bộ đôi song ca ăn ý Trọng Tấn - Thanh Lam lại tái hợp trên sân khấu mừng sinh nhật Báo Thanh Niên trong ca khúc Nơi gặp gỡ tình yêu (Hoàng Hiệp). Chất giọng trầm ấm của "ông hoàng nhạc đỏ" hòa cùng chất giọng nồng nàn rực lửa của "nữ hoàng nhạc nhẹ" đã làm bừng sáng khán phòng bằng những ca từ ngợi ca giá trị của thanh xuân và sức trẻ: "Nơi em gặp anh, có trưa hè tuổi trẻ/… Em mang tình anh, sẽ như cuộc đời trẻ mãi…".

Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy trữ tình lãng mạn với Mộng chiều xuân Ảnh: Đình Huy

Hai gương mặt trẻ: Tấn Đạt (con trai Trọng Tấn, vừa giành giải nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025) và Hà An Huy (quán quân Vietnam Idol 2023) cũng nhiệt tình góp mặt tại sự kiện với các ca khúc hay về mùa xuân và tuổi trẻ như: Mùa xuân gọi (Trần Tiến), Mộng chiều xuân (Ngọc Bích)… cùng những bản hit gắn liền tên tuổi đã giúp hai nam ca sĩ trẻ giành được ngôi vị cao tại cuộc thi.

Tấn Đạt song ca Sông Đắc Krong mùa xuân về cùng bố - ca sĩ Trọng Tấn Ảnh: Đinh Huy

'Ở tuổi 40, cuộc sống mới thực sự bắt đầu…'

Kết màn với ca khúc Khát vọng (Phạm Minh Tuấn), giọng ca nhạc đỏ hàng đầu Trọng Tấn xin được mượn ca từ của bài hát: "Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội/ Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao" để chúc cho chặng đường đã qua và sắp tới của Báo Thanh Niên.

"Cha con nhạc đỏ" Trọng Tấn - Tấn Đạt chúc mừng sinh nhật Báo Thanh Niên Ảnh: T.L

"Có câu nói nổi tiếng: "Ở tuổi 40, cuộc sống mới thực sự bắt đầu", vì đây là thời điểm chín muồi nhất của sự trưởng thành và nhận thức. Trên ý nghĩa đó, chúc cho Báo Thanh Niên ở cột mốc 40 của mình sẽ bắt đầu một chặng đường phát triển rực rỡ và thăng hoa nhất trên hành trình tỏa sáng của mình, luôn không ngừng đổi mới như năm thành lập của mình (1986) và mãi mãi trẻ trung như chính tên gọi của mình!", lời chúc ấm áp từ giọng ca nhạc đỏ hàng đầu Trọng Tấn.