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Trụ đèn bị nghiêng

Trương Thuận
Trương Thuận
05/06/2026 06:55 GMT+7

Trụ đèn công cộng tại giao lộ Võ Chí Công - Nguyễn Quang Bật, P.Cát Lái (trước đây thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức), TP.HCM, bị hư hỏng, xiêu vẹo (ảnh).

Trụ đèn bị nghiêng- Ảnh 1.

ảnh: Trương Thuận

Người dân địa phương cho biết trụ đèn bị hư hỏng đã lâu nhưng chưa được cơ quan chức năng sửa chữa. Khu vực này nằm ở đầu đường dẫn vào khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi nên xe cộ và người qua lại rất đông, bà con lo ngại trụ đèn có thể bị đổ gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, thay thế trụ đèn này để đảm bảo an toàn.

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