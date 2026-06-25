Trụ đèn bị nghiêng

Người dân phản ánh trụ đèn công cộng tại giao lộ An Tư Công Chúa - Dương Lâm, P.An Khánh (trước đây thuộc P.An Phú, TP.Thủ Đức), TP.HCM đang trong tình trạng hư hỏng, nghiêng lệch và có nguy cơ ngã xuống đường. Do nằm ở khu vực cửa ngõ ra vào khu dân cư đông đúc, nơi có nhiều người và phương tiện lưu thông mỗi ngày, nên người dân luôn thấp thỏm lo lắng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trụ đèn nghiêng lệch và có nguy cơ ngã xuống đường ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế trụ đèn để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.