Trừ điểm GPLX cụ thể như thế nào?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ 1.1.2025 quy định về điểm giấy phép lái xe (GPLX). Mỗi loại bằng lái (A1, A2, B, C...) đều có 12 điểm.

Điều 58, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, điểm GPLX được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe. Trừ điểm là độc lập so với những hình thức phạt khác như phạt tiền, tịch thu phương tiện.

Tùy thuộc vào mức độ và tính chất của các hành vi vi phạm giao thông, chủ phương tiện sẽ bị trừ mức điểm tương ứng, với các mức trừ theo số chẵn là 2, 4, 6, 10 điểm.