'Trừ làm liều, dùng thuốc tăng trọng, doanh nghiệp muốn lớn vẫn vướng cơ chế'

"Sức khỏe" doanh nghiệp đáng báo động

Nhiều khó khăn cũng như đề xuất của doanh nghiệp đã được nêu tại phiên thảo luận chuyên đề thứ nhất với chủ đề "Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó" tại Diễn đàn kinh tế - xã hội 2023 khai mạc sáng nay 19.9, tại Hà Nội.

Phó tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn, tham luận tại phiên thảo luận chuyên đề thứ nhất GIA HÂN

Đề cập những rào cản, vướng mắc của doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế (VCCI), cho biết "sức khỏe" của doanh nghiệp đang ở tình trạng "đáng báo động".



Trong 8 tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tái gia nhập thị trường vẫn giảm nhẹ khoảng 0,03% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, số doanh nghiệp ra khỏi hoặc tạm thời ra khỏi thị trường tăng đến 15,6% so với 8 tháng năm 2022, lên tới 124.700 doanh nghiệp.

Ông Tuấn phân tích, ít nhất 6 khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt, từ chất lượng hạ tầng, tiếp cận nguồn lực, chi phí sản xuất kinh doanh cao làm giảm sức cạnh tranh cho tới chất lượng quy định và thực thi pháp luật…

"Khảo sát doanh nghiệp 2022 của VCCI về vấn đề khó khăn nhất mà doanh nghiệp gặp phải thì 55,6% doanh nghiệp trả lời là tiếp cận tín dụng, tăng so với 2021, chỉ hơn 40%", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng đề cập việc doanh nghiệp sản xuất nội địa chưa phát triển mạnh mẽ và chưa được hỗ trợ hiệu quả. Doanh nghiệp tư nhân trong nước còn gặp bất lợi so với doanh nghiệp xuyên biên giới.

Chỉ niềm tin mới thúc đẩy doanh nghiệp tiến lên

Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Lê Hồng Thủy Tiên nêu ý kiến tại diễn đàn GIA HÂN

Đại diện doanh nghiệp, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Lê Hồng Thủy Tiên chia sẻ với nhận định của doanh nghiệp Việt Nam "chậm trưởng thành" của chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên phát biểu trước đó.

"Không phải doanh nghiệp Việt Nam muốn chậm lớn", bà Thủy Tiên nhấn mạnh, và cho rằng, "trừ một số doanh nghiệp làm liều, sử dụng thuốc "tăng trọng", còn rất nhiều doanh nghiệp chân chính, đầu tư tìm tòi, học hỏi để lớn và trưởng thành một cách vững chắc vẫn còn bị vướng cơ chế, thiếu chính sách mang tính chiến lược bền vững".

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đưa ra nhiều đề xuất về chính sách thuế, lãi suất… và cho rằng cần có những nhóm giải pháp cụ thể cho từng nhóm doanh nghiệp khác nhau trên cơ sở đánh giá của cơ quan độc lập. "Như vậy, các giải pháp hỗ trợ sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn", bà Thủy Tiên nêu.

Cụ thể, bà Thủy Tiên cho rằng có nhiều lợi ích nếu thành lập trung tâm tài chính ở Việt Nam như thu hút vốn, thúc đẩy phát triển các ngành liên quan. Do đó, bà đề xuất các cơ quan chức năng sớm ban hành chính sách để TP.HCM triển khai trung tâm tài chính.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, chia sẻ tại diễn đàn GIA HÂN

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, thừa nhận vấn đề trọng tâm là cần tháo gỡ các nút thắt để doanh nghiệp phát triển.

"Theo tôi, phải xây dựng niềm tin của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh, thể chế chính sách. Chỉ có niềm tin mới thúc đẩy doanh nghiệp tiến lên. Tình trạng không dám làm, không dám quyết, mong muốn sự an toàn đang tồn tại ở đâu đó", ông Công nói, và cho rằng, hiện nay không chỉ cần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi mà cần phải xây dựng môi trường kinh doanh an toàn cho doanh nghiệp, doanh nhân an tâm phát triển, cống hiến.

Cạnh đó, thay vì năng lực nội sinh, ông Công cho rằng, cần phát huy năng lực ngoại sinh, thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Theo ông, khi bối cảnh kinh tế thế giới thay đổi, trật tự các chuỗi cung ứng thay đổi, các xu thế phát triển mới của kinh tế xuất hiện chính là cơ hội để Việt Nam tiếp cận, có chỗ đứng, kịp thời nắm bắt dòng vốn này để tạo sự lan tỏa cho nền kinh tế.