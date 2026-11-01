Trụ sở ngân hàng từng bị ví như… nhà tù

Năm 1930, tòa nhà Ngân hàng Đông Dương ở Hà Nội (nay là trụ sở Ngân hàng Nhà nước VN, 49 Lý Thái Tổ) còn đang xây dựng. Tuần báo Thức tỉnh kinh tế Đông Dương bằng tiếng Pháp đã ví công trình như một pháo đài bất khả xâm phạm, chẳng khác ngục Bastille - pháo đài từng được dùng làm nhà tù ở Paris.

Công trình đồ sộ đến mức khó tin nên tờ báo còn châm biếm rằng nếu xảy ra biến động, vài trăm người Pháp sống quanh khu vực có thể chạy vào đây trú ẩn, vì thành Hà Nội ở quá xa. Theo ghi chép của nhà báo Jean Joly, tầng hầm giữ vàng, tiền giấy có những bức tường bê tông cốt thép dày, cửa lớn với song sắt nặng nề, trông chẳng khác nhà tù.

Trên mái có 20 vòm tròn lấy sáng cho đại sảnh KÝ HỌA CỦA KTS TRẦN XUÂN HỒNG

Chi nhánh Ngân hàng Đông Dương ở Hà Nội hoạt động từ năm 1887, ban đầu đặt trong một ngôi nhà thuê. Đến năm 1931, trụ sở hiện nay mới khánh thành. KTS Félix Dumail có phương án ban đầu theo phong cách Tân cổ điển. Công trình hoàn thiện mang diện mạo Art Deco - trào lưu thịnh hành thời bấy giờ và KTS Georges Trouvé được ghi nhận tham gia thiết kế mặt đứng. Cửa kính lùi sâu, cửa cuốn gỗ, mái đua rộng và tường hoa gió giúp thích ứng với khí hậu nhiệt đới.

Lối vào đại sảnh uy nghi KÝ HỌA CỦA KTS LINH HOÀNG

Đại sảnh được trang trí cầu kỳ với các cột đá cẩm thạch từ Thanh Hóa. Báo chí thời đó ghi nhận sàn nhà được khảm từ khoảng 120 tấn đá cẩm thạch nhỏ nhiều màu nhập từ Pháp và Ý. Nhìn từ ảnh vệ tinh, 20 vòm tròn lấy sáng xếp thành lưới 4 cột x 5 hàng, đưa ánh sáng tự nhiên xuống đại sảnh.

Lối vào chính với bộ cửa sắt kính đúc tinh xảo, nổi bật cùng các chi tiết trang trí đậm chất Art Deco KÝ HỌA CỦA KTS BÙI HOÀNG BẢO

Năm 1954, Ngân hàng Quốc gia VN tiếp quản tòa nhà. Năm 1961, cơ quan này đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước VN.

Mặt tiền tòa nhà giống một chú đại bàng uy nghi đang sải cánh KÝ HỌA CỦA KTS TRẦN XUÂN HỒNG

Từ năm 1965, tầng hầm từng là nơi giữ Quỹ ngoại tệ đặc biệt mang mật danh B29. Tiền được niêm phong, đóng trong hòm sắt, rồi bàn giao cho các chuyến vận chuyển theo đường Trường Sơn, tàu không số hoặc đường ngoại giao để chi viện chiến trường miền Nam.

Ngân hàng Nhà nước lúc lập đông KÝ HỌA CỦA KTS PHÙNG THẾ HUY

Ngân hàng Nhà nước VN từng là Ngân hàng Đông Dương thời Pháp thuộc KÝ HỌA CỦA KTS LÊ DUY LỰC