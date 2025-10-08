Trụ sở ngàn tỉ đề xuất giao cho Trường ĐH Y Dược TP.HCM hoành tráng ra sao?

Trường đại học Y Dược TP.HCM vừa công văn về việc xin phép khảo sát và tiếp nhận Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại phường Bà Rịa (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Lối vào trụ sở UBND, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 1.10, Sở Tài chính TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường đại học Y Dược TP.HCM, Trường cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND phường Bà Rịa khảo sát hiện trạng trụ sở làm việc của Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo Sở Tài chính, phương án giao Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Trường đại học Y Dược TP.HCM làm chi nhánh cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở hoạt động của Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM sẽ phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nhà đất. Vừa tập trung đầu mối quản lý, sử dụng và vận hành, bảo dưỡng, bảo trì... đồng thời thuận tiện trong công tác đào tạo các đội ngũ y bác sĩ cũng như thực hành.
Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa vào hoạt động từ năm 2012, trên diện tích 20 ha, với tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng.
Thảm cỏ xanh và khoảng sân rộng được lát bằng đá hoa cương trong khuôn viên Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
