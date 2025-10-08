Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trụ sở ngàn tỉ đề xuất giao cho Trường ĐH Y Dược TP.HCM hoành tráng ra sao?

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/10/2025 14:24 GMT+7

Trụ sở ngàn tỉ đồng được Sở Tài chính TP.HCM đề xuất UBND thành phố giao cho Trường đại học Y Dược TP.HCM là Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trường đại học Y Dược TP.HCM vừa công văn về việc xin phép khảo sát và tiếp nhận Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại phường Bà Rịa (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Lối vào trụ sở UBND, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngày 1.10, Sở Tài chính TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường đại học Y Dược TP.HCM, Trường cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND phường Bà Rịa khảo sát hiện trạng trụ sở làm việc của Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Sở Tài chính, phương án giao Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Trường đại học Y Dược TP.HCM làm chi nhánh cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở hoạt động của Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM sẽ phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nhà đất. Vừa tập trung đầu mối quản lý, sử dụng và vận hành, bảo dưỡng, bảo trì... đồng thời thuận tiện trong công tác đào tạo các đội ngũ y bác sĩ cũng như thực hành.

Toàn cảnh Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa vào hoạt động từ năm 2012, trên diện tích 20 ha, với tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng.

Đường Bạch Đằng nằm giữa 2 khu đất của Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhìn từ trên cao, đường Bạch Đằng thẳng tắp như đường băng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Toàn cảnh trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Bên phải là đường Trường Chinh, bên trái là đường Bạch Đằng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đường Trường Chinh, hướng từ xã Long Điền (TP.HCM) đi tỉnh Đồng Nai. Bên phải là một góc Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bên phải là đường Phạm Văn Đồng, có cổng chính đi vào trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Bên trái là đường Trường Chinh, có cổng đi vào Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một góc trụ sở làm việc của các sở, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hiện nay, phần lớn các phòng làm việc của các sở, ngành đang để trống sau khi địa phương này sáp nhập với TP.HCM, tỉnh Bình Dương

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bên trong Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là các hội trường, nơi diễn ra các hội nghị, hội thảo...

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hồ nước nằm trong Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rộng hàng ngàn mét vuông, tạo không gian an lành, hài hòa. Hồ nước nằm phía sau các trụ sở làm việc của các sở, ban ngành

ẢNH: NGUYỄN LONG

Thảm cỏ xanh và khoảng sân rộng được lát bằng đá hoa cương trong khuôn viên Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG


