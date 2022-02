Trùm buôn lậu vàng Mười Tường chối tội, tố đàn em “khùng điên” hãm hại mình

TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng các đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.