Trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' lo lót cho gỗ lậu từ Lào về Việt Nam

Ngày 19.3, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án Nguyễn Văn Mai (biệt danh Mạnh "gỗ", 52 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa) và 8 bị cáo khác trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Phiên tòa diễn ra từ ngày 18 - 19.3.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, Mạnh "gỗ" nhiều năm buôn bán gỗ từ Lào về Việt Nam nên có các mối quan hệ với cán bộ kiểm lâm khu vực các huyện miền núi Thường Xuân, Quan Sơn cũ (tỉnh Thanh Hóa).

Biết Mạnh "gỗ" có các mối quan hệ với lực lượng kiểm lâm, nên từ năm 2023 - 2025, Lê Đình Trình (45 tuổi, ngụ xã Sao Vàng, Thanh Hóa), Vũ Ngọc Đợi (54 tuổi, ngụ xã Lương Sơn, Thanh Hóa) và Lê Quang Vinh (43 tuổi, ngụ xã Lam Sơn, Thanh Hóa) đã đưa tổng số tiền hơn 3,092 tỉ đồng cho Mạnh "gỗ", để Mạnh đưa hối lộ cho cán bộ kiểm lâm.

Cụ thể, Mạnh "gỗ" đã chỉ đạo "đàn em" của mình là Trần Văn Quang (35 tuổi, ngụ P.Hạc Thành) đưa tổng cộng 36,5 triệu đồng cho Phạm Văn Biên (48 tuổi, ngụ P.Hạc Thành), cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lương Sơn; Nguyễn Hữu Hậu (52 tuổi, ngụ P.hạc Thành), cựu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn; Nguyễn Hữu Hải (46 tuổi, ngụ P.Hạc Thành) và Dương Đình Sơn (47 tuổi, ngụ xã Lưu Vệ, Thanh Hóa) đều là cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Số tiền Tổng số tiền còn lại Mạnh hưởng lợi.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mạnh "gỗ" mức án 10 năm tù; Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi cùng bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù; Lê Quang Vinh 12 năm tù; Trần Văn Quang 9 năm tù.

Các cựu cán bộ kiểm lâm gồm: Nguyễn Hữu Hậu, Phạm Văn Biên cùng mức án 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Hữu Hải, Dương Đình Sơn cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.