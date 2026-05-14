Trúng độc đắc 5 tờ xổ số miền Nam, cả nhà mừng rỡ nhận tiền mặt

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đến tận nhà đổi thưởng cho khách trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 566502 thuộc xổ số Đà Lạt trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số này là người đàn ông, cũng ở Vĩnh Long. Sau khi biết tin trúng độc đắc, người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Khi tôi đến, cả nhà ngồi chờ sẵn, mừng rỡ nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Tôi không hỏi thêm dự định chia tiền cho anh em, con cháu trong nhà của họ như thế nào", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 063178 trúng xổ số TP.HCM ngày 9 tháng 5. Đại lý tiết lộ người trúng là đàn ông ngoài 50 tuổi người địa phương, thay vì đổi thưởng 1 lần, người này chia làm 2 lần đổi thưởng trong 2 ngày liên tiếp nhau.

Lần đầu tiên, vị khách may mắn đổi 2 tờ vé trúng độc đắc sau giờ xổ số ngày 9 tháng 5. Sau ít ngày, người đàn ông đổi thưởng cùng vợ, nhận 2,8 tỉ đồng chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.