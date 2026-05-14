Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 5 tờ xổ số miền Nam, cả nhà mừng rỡ nhận tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
14/05/2026 05:30 GMT+7

Một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đến tận nhà đổi thưởng cho khách trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 566502 thuộc xổ số Đà Lạt trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trúng độc đắc 5 tờ xổ số miền Nam, cả nhà mừng rỡ nhận tiền mặt - Ảnh 1.

5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số này là người đàn ông, cũng ở Vĩnh Long. Sau khi biết tin trúng độc đắc, người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Khi tôi đến, cả nhà ngồi chờ sẵn, mừng rỡ nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Tôi không hỏi thêm dự định chia tiền cho anh em, con cháu trong nhà của họ như thế nào", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 063178 trúng xổ số TP.HCM ngày 9 tháng 5. Đại lý tiết lộ người trúng là đàn ông ngoài 50 tuổi người địa phương, thay vì đổi thưởng 1 lần, người này chia làm 2 lần đổi thưởng trong 2 ngày liên tiếp nhau.

Lần đầu tiên, vị khách may mắn đổi 2 tờ vé trúng độc đắc sau giờ xổ số ngày 9 tháng 5. Sau ít ngày, người đàn ông đổi thưởng cùng vợ, nhận 2,8 tỉ đồng chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.

Tin liên quan

Vợ chồng ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận 2,8 tỉ qua chuyển khoản

Vợ chồng ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận 2,8 tỉ qua chuyển khoản

Vợ chồng ở TP.HCM bất ngờ trúng 2 tờ vé số độc đắc xổ số miền Nam đã tới đại lý đổi thưởng, nhận 2,8 tỉ đồng trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, chủ quán cà phê cho con 800 triệu

Trúng 20 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM đổi thưởng 2 ngày liên tiếp

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 14 tháng 5 xổ số miền nam 14 tháng 5 xổ số ngày 14 tháng 5 trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận