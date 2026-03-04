Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc xổ số miền Nam mùng 1 tết, 'đại gia miền Tây' nay mới đổi thưởng!

Cao An Biên - Dương Lan
04/03/2026 05:45 GMT+7

Trúng độc đắc xổ số miền Nam đúng ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tuy nhiên tới giờ người đàn ông được đại lý gọi là 'đại gia miền Tây' mới liên hệ đổi thưởng, nhận 4 tỉ đồng.

Câu chuyện được anh Phú Dũng, chủ đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam mùng 1 tết, 'đại gia miền Tây'... vừa đổi thưởng! - Ảnh 1.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam đúng ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tuy nhiên tới giờ người đàn ông được đại lý gọi là 'đại gia miền Tây' mới liên hệ đổi thưởng, nhận 4 tỉ đồng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 749597 trúng độc đắc xổ số Bạc Liêu ngày 17 tháng 2. Tổng trị giá 2 tờ vé là 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế), được anh Phú Dũng di chuyển hơn 100 km tới nhà của khách để đổi thưởng.

"Khách là đại gia ở khu vực Vĩnh Hưng, ở nhà biệt thự, là đàn ông ngoài 50 tuổi. Trúng số 1 mùng tết nhưng tới giờ khách mới thong thả gọi điện đổi thưởng vì nhà giàu có, cũng không cần đổi gấp", đại lý tiết lộ điều bất ngờ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc mùng 1 tết trên được dân mạng chia sẻ kèm theo sự thích thú với câu chuyện bất ngờ phía sau. Nhiều người để lại bình luận hy vọng bản thân được may mắn trúng số.

Mới đây, anh Phú Vinh (40 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đến tận nhà đổi thưởng 14 tờ vé số trúng 28 tỉ đồng xổ số miền Nam cho 3 khách.

Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Bình Phước ngày 28 tháng 2, đều có dãy số may mắn 681039. Đại lý cho biết chủ sở hữu của 14 tờ vé độc đắc này là 3 người gồm 1 nữ và 2 nam. Người phụ nữ trúng 4 tờ trị giá 8 tỉ đồng và 2 người nam mỗi người trúng độc đắc 5 tờ.

