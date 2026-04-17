Trứng gà hồng xuất hiện tại Bách Hóa Xanh

Bà Lâm Thuý Ái, Tổng giám đốc Mebi Farm giới thiệu thương hiệu trứng gà hồng siêu sạch Pinky tại hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh ẢNH: NVCC

Ngày 17.4, bà Lâm Thuý Ái - Chủ tịch CLB Doanh nghiệp MeKong tại TP.HCM, Tổng giám đốc Mebi Farm, cho biết đã chính thức đưa sản phẩm trứng gà hồng siêu sạch phân phối tại hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh. "Việc có mặt tại hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh giúp trứng gà hồng Pinky Egg tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng, với mức giá phù hợp nhưng vẫn giữ vững tiêu chuẩn chất lượng, như chính thông điệp mà Mebi Farm theo đuổi là "Người Việt hoàn toàn có thể sử dụng thực phẩm đạt chuẩn cao ngay trong bữa ăn hàng ngày", bà Lâm Thúy Ái khẳng định.

Nông trại của Mebi Farm có diện tích 72 ha tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Khu nông trại được quy hoạch bài bản, vận hành theo 6 trụ cột xanh: nước sạch, không khí sạch, thức ăn chay, năng lượng tái tạo, xử lý phân và tuần hoàn chất thải. Mebi Farm có quy mô 1,2 triệu gà đẻ trứng và 400.000 gà hậu bị. Đàn gà được nuôi trong hệ thống chuồng trại công nghệ cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản, nhiệt độ và môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt. Thức ăn 100% nguồn gốc thực vật, không kháng sinh, không chất cấm.

Trứng gà hồng Pinky được sản xuất với quy trình công nghệ hiện đại ẢNH: NVCC

Toàn bộ quy trình từ chọn giống, chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói của Mebi Farm đều được giám sát chặt chẽ và lưu hồ sơ chi tiết. Các khâu này được số hóa, cho phép truy xuất nguồn gốc rõ ràng, minh bạch đối với người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng thường xuyên công bố kết quả kiểm nghiệm chất lượng, thành phần dinh dưỡng và tình trạng đàn gà trên các kênh truyền thông chính thức nhằm tăng cường niềm tin thị trường.

Bà Lâm Thúy Ái cho biết thêm: "Trứng gà hồng Pinky không chỉ mang đến trải nghiệm "trứng ngon - chất lượng Nhật Bản, giá Việt Nam", mà còn là lời cam kết về chất lượng ổn định, sự đồng đều trong hương vị thơm ngon và sự an tâm trong từng bữa ăn của người tiêu dùng. Sản phẩm không chỉ phù hợp để sử dụng hằng ngày mà còn có thể làm quà biếu nhờ mẫu mã đẹp, thân thiện môi trường. Tôi kỳ vọng sản phẩm không chỉ mở rộng tại TP.HCM mà còn có thể phân phối rộng hơn trên cả nước, tiến tới các thị trường xuất khẩu".