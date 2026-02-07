Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc bắt quan chức cấp cao tỉnh Hải Nam

Khánh An
Khánh An
07/02/2026 09:53 GMT+7

Việc bắt giữ ông Tiêu Kiệt được thực hiện để phục vụ điều tra cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Trung Quốc bắt quan chức từng xây dựng phi pháp ở Biển Đông - Ảnh 1.

Ông Tiêu Kiệt

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 7.2 đưa tin Trung Quốc vừa bắt giữ quan chức cấp cao Tiêu Kiệt tại tỉnh Hải Nam.

Ông Tiêu Kiệt (66 tuổi) bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật" và đã bị áp dụng biện pháp "xem xét kỷ luật và điều tra giám sát", theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc.

Cựu bộ trưởng Trung Quốc lãnh án chung thân

Xuất thân từ Quảng Đông, ông Tiêu Kiệt học tại Hải Nam và hầu hết sự nghiệp đều tại tỉnh đảo này với nhiều vị trí khác nhau.

Ông từng đóng vai trò dẫn đầu trong hoạt động xây dựng phi pháp trên các thực thể trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp.

Tỉnh Hải Nam đã chứng kiến hàng loạt vụ án tham nhũng bị triệt phá trong vài năm qua, trong đó có vụ của cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Nam La Bảo Minh. Ông La đã bị tuyên án 15 năm tù vào tháng 12.2025 vì nhận hối lộ hơn 113 triệu nhân dân tệ.

