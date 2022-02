Trung Quốc bỏ phiếu trắng cho dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn về Ukraine

Dự thảo nghị quyết nói trên do Mỹ soạn thảo và đã được 11 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ủng hộ, theo Reuters.

Nga là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có quyền phủ quyết, cùng với Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia đã cảm ơn những thành viên Hội đồng Bảo an không ủng hộ dự thảo nghị quyết mà ông mô tả là chống lại Nga.

Việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng cho dự thảo nghị quyết nói trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bắc Kinh và Moscow tuyên bố mối quan hệ hợp tác chiến lược “không giới hạn”, ủng hộ lẫn nhau về các căng thẳng liên quan Ukraine và Đài Loan, với cam kết phối hợp thêm nữa trong việc đối phó phương Tây, theo Reuters.





Hồi tháng trước, Trung Quốc là quốc gia duy nhất cùng Nga lên tiếng ngăn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (có 15 thành viên) tiến hành cuộc họp về việc Moscow tập trung binh sĩ gần biên giới Ukraine. Cuộc họp do Mỹ đề nghị cuối cùng đã diễn ra. Trước đó vào năm 2014, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Mỹ soạn thảo nhằm kêu gọi các nước không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ mở rộng hợp tác kinh tế với Nga để giảm thiểu tác động từ những lệnh cấm vận do phương Tây áp đặt lên Nga. Sau khi Nga sáp nhập Crimea, vài ngân hàng nhà nước Trung Quốc, trong đó có Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, cung cấp các khoản vay cho những ngân hàng nhà nước Nga bị phương Tây cấm vận.