Trung Quốc cấm dùng căn hộ chung cư làm nơi giữ tro cốt

Quy định mới áp dụng ngay trước thềm Tết Thanh Minh, khi nhiều người Trung Quốc thăm mộ người thân ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 31.3 đưa tin Trung Quốc bắt đầu cấm việc chôn cất tro cốt trong các căn hộ chung cư, hiện tượng đang trở nên phổ biến khi thân nhân của người đã khuất lợi dụng thị trường nhà đất ảm đạm để tránh chi phí chôn cất tăng cao.

"Căn hộ tro cốt" là những căn hộ trong các khu chung cư thường vắng người ở, được một số gia đình sử dụng làm nơi an nghỉ cho trong cốt người thân.

Theo truyền thông địa phương, những căn hộ này có thể rẻ hơn so với một lô đất trong nghĩa trang công cộng, đồng thời cho phép các gia đình chủ động hơn về địa điểm.

Nhà Hán học Carsten Herrmann-Pillath tại Đại học Erfurt (Đức) cho rằng việc sở hữu một căn hộ chứa tro cốt giải quyết được hai vấn đề cùng một lúc, vì đó là một khoản đầu tư cũng như giúp đơn giản hóa quá trình thực hiện các nghi lễ.

Tuy nhiên, các quy định có hiệu lực từ ngày 30.3 đã cấm rõ ràng "việc sử dụng nhà ở để chôn cất tro cốt". Theo truyền thông Trung Quốc, các căn hộ chứa tro cốt thường dễ nhận biết bởi cửa sổ bị bịt hoặc rèm luôn đóng kín.

Pháp Chế nhật báo dẫn lời một cư dân kể lại lần người này nhìn vào một căn hộ trong khu nhà mình và thấy 2 chân nến đặt xung quanh một chiếc hộp đen cùng một bức chân dung đen trắng, cách bài trí điển hình để tưởng nhớ người đã khuất ở Trung Quốc.

Lệnh cấm được đưa ra vài ngày trước Tết Thanh Minh, khi các gia đình theo truyền thống đến thăm mộ người thân để dọn dẹp và cúng bái.

Theo Quốc vụ viện Trung Quốc, hài cốt chỉ được phép chôn cất tại các khu vực được chỉ định như nghĩa trang công cộng. Tuy nhiên, nhu cầu về đất nghĩa trang đang tăng lên do dân số Trung Quốc già đi và tỷ lệ tử vong vượt xa tỷ lệ sinh.

Theo một khảo sát của công ty bảo hiểm SunLife của Anh, chi phí tang lễ vào năm 2020 gần bằng một nửa mức lương trung bình hằng năm tại Trung Quốc.

Hôm 24.3, cơ quan quản lý thị trường tại Trung Quốc công bố các quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận và thiếu minh bạch về giá dịch vụ tang lễ để "giảm bớt gánh nặng chi phí tang lễ cho người dân".