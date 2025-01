Trung Quốc chi 2 tỉ USD nhập rau quả mỗi tháng, Việt Nam chiếm bao nhiêu?

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 11 tháng của năm 2024, nhập khẩu rau quả của nước này đạt 22 tỉ USD, giảm 1,4% so với năm 2023. Thái Lan là nguồn cung cấp rau quả số 1 ở thị trường này với kim ngạch 6,8 tỉ USD, giảm đến 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Do vậy, thị phần rau quả của Thái Lan cũng giảm từ 38% xuống còn 31%.



Xuất khẩu chuối tăng mạnh và chiếm vị trí số 1 tại thị trường Trung Quốc ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngược lại, Việt Nam tăng trưởng đến 26%, đạt giá trị trên 4 tỉ USD xếp vị trí thứ 2; thị phần tăng từ 14% lên 18%.

Xếp ở vị trí thứ 3 là Chile với mức tăng trưởng 16% đạt giá trị 3,4 tỉ USD; thị phần tăng từ 13% lên 15%. Mỹ đứng ở vị trí thứ 4 với 1,1 tỉ USD tăng 19% và thị phần đạt 5%.

Ngoài mặt hàng chủ lực là sầu riêng, nhiều loại rau quả của Việt Nam như: chuối, thanh long, dưa hấu, xoài, vải, khoai lang cũng chiếm vị trí số 1 tại thị trường Trung Quốc. Đặc biệt là mặt hàng chuối, Trung Quốc nhập khẩu 812 triệu USD thì Việt Nam đạt 236 triệu USD, Philippines đứng thứ 2 với 228 triệu USD và Ecuador 149 triệu USD. Xuất khẩu chuối của Việt Nam vào Trung Quốc tăng đến 27% trong khi đối thủ Philippines giảm 36%.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất châu Á và là một trong những khách hàng chủ lực của hàng hóa Việt Nam. Nhờ sự tăng trưởng mạnh của thị trường Trung Quốc giúp xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt kim ngạch 7,1 tỉ USD trong năm 2024 và dự kiến có thể đạt tới 8 tỉ USD trong năm 2025. Ngoài thị trường Trung Quốc, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2024 cũng tăng mạnh ở nhiều thị trường như: Mỹ tăng 40%, Hàn Quốc tăng 39%, Thái Lan tăng 74%...