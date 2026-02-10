Trung Quốc hé lộ mẫu tàu bí mật chuyên chở đặc công người nhái

Mô hình tàu SDV-01 tại triển lãm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, Trung Quốc đang trưng bày mô hình tàu được thiết kế để chuyên chở đặc công người nhái cho các hoạt động trên biển, theo tờ South China Morning Post đưa tin ngày 10.2.

Mô hình tàu SDV-01 được Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) trưng bày tại sự kiện diễn ra từ ngày 8-12.2. Triển lãm có sự hiện diện của nhiều thiết bị do Trung Quốc sản xuất, trong đó có vũ khí hải quân.

Trong số các sản phẩm quốc phòng hải quân mà CSSC trưng bày, sự xuất hiện của SDV-01 đánh dấu màn ra mắt hiếm hoi ở nước ngoài của một hệ thống vận chuyển bí mật của Trung Quốc.

SDV có thể chở nhiều người nhái để thực hiện các hoạt động như lặn chiến đấu, phá hoại dưới nước và trinh sát.

SDV đã được các đơn vị hải quân tinh nhuệ trên toàn thế giới sử dụng, đáng chú ý nhất là lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ. Lực lượng này trong nhiều năm đã vận hành Mk VIII Mod 1, một SDV chạy bằng điện có khả năng chở sáu lính SEAL thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới nước.

Thông tin về tàu lặn mini của Trung Quốc vốn được giữ kín. Cho đến gần đây, xác nhận công khai duy nhất về tình trạng hoạt động của chúng trong Hải quân Trung Quốc là một lần xuất hiện ngắn trong video tuyển quân của thủy quân lục chiến năm 2018, trong đó có hình ảnh một chiếc tàu ngầm mini màu đen được triển khai.

Một bản tin của Đài CCTV vào thời điểm đó cho biết phương tiện này có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc tàu nổi để vận chuyển người nhái thực hiện các hoạt động bí mật.

Hiện vẫn chưa rõ quân đội Trung Quốc đang sử dụng mẫu tàu SDV nào. Tình trạng hoạt động của mẫu SDV-01 chưa được xác nhận, do thông số kỹ thuật không được công khai tại triển lãm tại Riyadh, trái ngược với các mẫu trưng bày chi tiết khác của CSSC.