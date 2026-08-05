Trung Quốc 'hút' rau quả Việt Nam, vì sao?

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã chi hơn 13 tỉ USD để nhập khẩu rau quả, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,3%. Nguồn cung chính đến từ Thái Lan, Chile và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam có nguồn cung tăng cao nhất và dự báo sẽ vượt qua Chile để chiếm vị trí thứ 2.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào Trung Quốc tăng mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Thái Lan vẫn là nguồn cung rau quả chính với kim ngạch trên 5 tỉ USD, chiếm thị phần gần 37%, so với cùng kỳ năm 2025 tăng trưởng 17%. Tuy nhiên, nguồn cung từ Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất với 20% và kim ngạch đạt 2,2 tỉ USD, giúp thị phần tại Trung Quốc tăng từ 14 lên 16,1%.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Chile đạt gần 2,3 tỉ USD, giảm đến 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm 10 nguồn cung rau quả chính cho Trung Quốc còn có nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng tăng trưởng tốt như: Philippines, Malaysia, Campuchia, nhưng kim ngạch còn hạn chế.

Theo các chuyên gia, đầu tiên phải nhìn nhận từ góc độ nguồn cung rau quả Chile sụt giảm mạnh. Trước đây, Chile sở hữu nguồn cung quan trọng nhất nhưng do khoảng cách địa lý đẩy chi phí vận chuyển tăng khiến sản phẩm của quốc gia Nam Mỹ này ngày càng mất tính cạnh tranh. Trong khi đó, Thái Lan và Việt Nam đã vươn lên chiếm lĩnh thị trường bằng các sản phẩm chất lượng cao, độ tươi mới nhờ lợi thế vị trí địa lý. Đặc biệt, trong năm 2026, căng thẳng Trung Đông và cú sốc về giá dầu vô tình giúp các quốc gia Đông Nam Á gia tăng lợi thế và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Lợi thế về vị trí địa lý cũng thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của rau quả Việt Nam và Thái Lan ở thị trường tỉ dân này.

Việt Nam sẽ vươn lên trở thành nguồn cung rau quả lớn thứ 2 tại thị trường tỉ dân Ảnh: TẠO BẰNG AI

Với đà tăng trưởng hiện tại, dự báo Việt Nam sẽ vượt Chile để trở thành nguồn cung rau quả lớn thứ 2 ở thị trường Trung Quốc. Bộ Công thương khuyến cáo, Trung Quốc có nhu cầu cao đối với trái cây nhiệt đới nhập khẩu và có xu hướng chuyển dịch sang các loại cao cấp. Tuy nhiên, thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm, với ý thức về sức khỏe ngày càng tăng. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ và bánh nướng ở Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu về trái cây chế biến. Do vậy, đây vẫn sẽ là thị trường nhiều tiềm năng đối với nhóm hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam.

Trong cơ cấu rau quả của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc, sầu riêng chiếm thị phần chính với kim ngạch 863 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, khu vực Tây nguyên bắt đầu vào vụ thu hoạch và dự báo kim ngạch sẽ còn tiếp tục tăng nhanh. Ngoài sầu riêng, thị trường Trung Quốc còn tăng nhập các mặt hàng như: chuối, thanh long, xoài, mít…

Việt Nam cũng đang nắm lợi thế "một mình một chợ" khi dự báo nhu cầu tiêu thụ chuối sẽ tăng trong thời gian tới do mới đây, bão Maysak quét qua và gây thiệt hại đáng kể cho nhiều khu vực trồng chuối ở tỉnh Quảng Tây như Nam Ninh, Bắc Hải, Trùng Khánh... Việc khôi phục sản lượng dự báo phải mất từ 8 - 12 tháng.